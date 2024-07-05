شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اجتماع اتحاد العمال لاختيار رئيسه الجديد.. وتوقعات بعودة حسن شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس اتحاد نقابات عمال مصر، تأجيل اجتماعه، والذى كان مقرر له الثلاثاء المقبل، لاختيار رئيس الاتحاد أو قائم بالأعمال خلفا لـ محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد عقب توليه حقيبة وزارة العمل بالحكومة الجديدة.

وقالت مصادر مطلعة داخل اتحاد العمال، إن "حسن شحاتة" وزير العمل السابق، ورئيس اتحاد العمال السابق، يدرس جديا العودة إلى منصبه كرئيس منتخب لاتحاد العمال، حيث تم تكليفه بحقيبة وزارة العمل عقب انتخابه رئيسا لاتحاد العمال بشهرين فقط فى 2022 فى أغطسطس 2022، نظرا لاستمرار وجود حوالى عامين فى الدورة النقابية 2022/2026 .

وأوضحت المصادر، فى تصريحات لليوم السابع، أن قرار التأجيل جاء عقب إجراء حسن شحاتة اتصالات بعددا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال، ودعوتهم لحضور اجتماع يوم الأثنين المُقبل، بمقر الاتحاد، لمناقشة قرار عودته لرئاسة اتحاد العمال، وفقا لفتوى قانونية حصل عليها تمكنه من استكمال دورته النقابية عقب تركه الوزارة، وممارسة مهامه كرئيس للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لحين انتهاء الدورة النقابية الحالة في العام 2026 وإجراء انتخابات جديدة.

وأشارت إلى أن حسن شحاتة، سيتجه إلى مقر نقابة النقل الجوى، يوم الأحد المقبل، لعقد اجتماع مع المجلس، حيث كان يشغل منصب رئيس النقابة العامة للنقل الجوى، قبل توليه رئاسة اتحاد العمال وحقيبة وزارة العمل.

وكان قد كلف مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر، فى 20 أغسطس 2022، محمد جبران وزير العمل الجديد، نائب رئيس الاتحاد السابق، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، بأعمال رئيس الاتحاد لحين إجراء انتخابات، بعدما ترك حسن شحاتة رئاسة الاتحاد، لتوليه حقيبة وزارة العمل فى إطار التعديل الوزارى، الذى تم فى أغسطس 2020.