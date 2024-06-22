شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: نشارك فى دراسة بيزا لقياس مهارات الطلاب فى 3 مجالات والان مع تفاصيل الخبر

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للمرة الأولى في دراسة بيزا PISA- 2025 والتي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، حيث أكدت الوزارة، أن الجهة المنوط بها تطبيق هذه الدراسة وغيرها من الدراسات الدولية مثل البيرلز PIRLS والتيمز TIMSS هو المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأشار المركز القومى إلى أن دراسة بيزا PISA تستهدف قياس مهارات الطلاب في ثلاثة مجالات، هي: الفهم فهم النصوص العلمية، والعلوم، والرياضيات لدى الطلاب في سن الخامسة عشر عاما بمختلف أنواع ومراحل التعليم (إعدادي- ثانوي عام- ثانوي فني- أزهري)، وسوف يتم تطبيق دراستها الاستطلاعية والمقرر لها منتصف شهر أكتوبر 2024، حيث تهدف إلى تجريب الأدوات على عينة من الطلاب تقدر بـ (2400) طالب من مختلف أنواع التعليم من (32) مدرسة أو معهد ديني يمثلون (6) ستة محافظات مختلفة.

أما الدراسة الأساسية فمن المقرر إجراؤها في منتصف شهر مارس 2025 على عينة قوامها (6000) ستة ألاف طالب موزعين على 150 مدرسة/ معهد أزهري من مختلف المحافظات، مع العلم بأن انتقاء العينة يتم من خلال الهيئة الدولية المشرفة على تنفيذ الدراسة، و أن تطبيق أدوات بيزا PISA في كلا من الدراسة الاستطلاعية والأساسية سيكون بطريقة إلكترونية وليس ورقياً، وفي هذا الصدد قد أمدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في شهر مايو 2024 بعدد (312) جهاز لاب توب كدفعة أولى لاستخدامها في عملية تطبيق الدراسة الاستطلاعية، وسوف يتم إمداد المركز بعدد آخر من أجهزة اللاب توب (حوالي 100 جهاز) قبل تطبيق الدراسة الأساسية نظراً لكبر حجمها.

الجدير بالذكر أنه كانت آخر مشاركة لمصر في دراسة التيمز والتي تقيس مهارات طلاب الصف الثاني الإعدادي في الرياضيات والعلوم في العام 2019، بينما كانت أخر مشاركة لمصر في دراسة بيرلز في العام 2021 والتي تهتم بقياس قدرة تلاميذ الصف الرابع الابتدائي على الفهم القرائي والتي أحرزت فيها مصر تقدما بواقع 48 نقطة بالمقارنة بمشاركتها في ذات الدراسة في دورتها السابقة 2016.