شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة المصرية للتنشيط السياحى يعقد عددا من جلسات العمل فى مسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش زيارته للعاصمة الروسية موسكو لحضور اجتماع وزراء السياحة لتجمع البريكس "TMM" نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عقد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدداً من اللقاءات المهنية مع مجموعة من شركات السياحة ومنظمي الرحلات الروس المتعاملين مع المقصد السياحي المصري في السوق الروسي.

وتناولت هذه اللقاءات مناقشة الخطط التشغيلية لهذه الشركات بالنسبة للمقصد السياحي المصري خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي والموسم السياحي الشتوى القادم، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي تواجههم للعمل على حلها.

كما تم إطلاعهم على الضوابط الجديدة للحملات الترويجية المشتركة وما سيتم من تعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وهذه الشركات في هذا الشأن خلال الفترة القادمة للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في السوق الروسي وجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة منه، كما تم مناقشة تنظم رحلات تعريفية خلال الفترة القادمة للوكلاء السياحيين ومسئولي المبيعات بشركات السياحة ومنظمو الرحلات لزيارة المقصد السياحي المصري ولاسيما منطقة الساحل الشمالي التي تعد إحدى المقاصد السياحية المصرية للتعرف على ما تشهده من أعمال تطوير.

وخلال هذه اللقاءات، أشار ممثلو شركات السياحة ومنظمو الرحلات إلى قيامهم بوضع منتج السياحة الثقافية ولاسيما منتج القاهرة الثقافي الجديد وما يضمه من أماكن سياحية وأثرية على البرامج السياحية التي يقوموا بتنفيذها للمقصد السياحي المصري كأماكن اختيارية يمكن زيارتها إلى جانب زيارة مدينة الغردقة ومدينة شرم الشيخ ولاسيما بعدما قام عمرو القاضي بإطلاعهم على هذا المنتج السياحي الجديد خلال لقائه بهم في المعرض السياحي الدولي MITT الذي عُقد بالعاصمة الروسية موسكو في شهر مارس الماضي.

وفي سياق متصل، عقد عمرو القاضي لقاءات إعلامية مع عدد من وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية الروسية من بينها تاس وسبوتنيك استعرض خلالها مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من دولة روسيا إلى مصر خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن السوق الروسي من الأسواق السياحية المستهدفة.

كما ثمّن انضمام مصر في عضوية تجمع البريكس وما ستشهده العلاقات ولاسيما الثقافية والسياحية بين مصر والدول الأعضاء بالبريكس من تنامي.

كما عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لقاءً مع ممثلي أحد شركات الإنتاج التليفزيونية الروسية حيث تم مناقشة تصوير محتوى فني في مصر.