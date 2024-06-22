شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج يتفقد الحالة الصحية للحجاج المحجوزين بمستشفيات مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، بتفقد الحالة الصحية للحجاج المحجوزين بالمستشفيات في مكة المكرمة.



واستمع - خلال الجولة التي رافقه خلالها موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة أحمد عبدالله، إلى مستشفيي النور، والملك عبدالعزيز بمكة المكرمة - إلى شرح وافي من الأطباء عن الحالة الصحية للحجاج المحجوزين بالمستشفيات؛ وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية.



وقال اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية ل"أ ش أ"، إن هناك 14 حاجا محجوزين بمستشفيي النور، والملك عبدالعزيز بمكة المكرمة لتلقي العلاج اللازم، موضحا أن حالتهم الصحية جيدة ومستقرة.



وأكد أن أعضاء البعثة الطبية، وكذلك الأطباء التابعين لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المرافقين لبعثة القرعة، يتابعون الحالة الصحية للحجاج المصريين المرضى المحجوزين بالمستشفيات في مكة المكرمة على مدار الساعة؛ وذلك بالتنسيق مع السلطات الصحية السعودية.



وأعرب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، عن شكره الخالص للسلطات السعودية على اهتمامها الكامل بضيوف الرحمن، وحرصها على تقديم كافة أوجه الرعاية لهم، ولاسيما الصحية.



وأكد للحجاج المرضى المحجوزين بالمستشفيات، أن البعثة ستسهل جميع اجراءات عودتهم بسلامة الله تعالى إلى أرض الوطن عقب شفائهم، بما في ذلك مساعدتهم على اداء طوافي الإفاضة والوداع.



ومن جانبه، قال الحاج محمد حسن عبدالله (73 عاما)، إنه يتلقى كافة أوجه الرعاية اللازمة بالمستشفى، معربا عن شكره للأطباء السعوديين الذين يباشرون حالته بشكل كامل، وكذلك أطباء قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وأطباء البعثة الصحية المصرية، الذين يمرون عليه مرتين يوميا للاطمئنان على حالته الصحية.



وبدورها، قالت الحاجة أحكام عبدالظاهر (63 عاما)،:"الحمد لله الذين لا يحمد على مكروه سواه، أنا بخير ويكفيني إن بلدي لم تتركني هنا بمفردي؛ حيث أن أعضاء البعثة المصرية يتابعون حالتي باستمرار، حتى تتحسن صحتي وأعود إلى أولادي سالمة .. والأطباء السعوديين بصراحة لم يقصروا معي، بل يؤدون واجبهم بكل تفاني، وان شاء الله ربنا يجازيهم خير عني".



ومن جانبها، قالت الحاجة صباح محرم (61 عاما)، :"أنا بخير الحمدلله، والجميع هنا لا يتأخر عن تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لي .. الحمدلله إنني أسقطت الفريضة وزرت بيت الله الحرام، وأي شىء آخر يهون .. أريد أن أشكر بعثة مصر التي لم تتركنا وحدنا .. تحيا مصر.. تحيا مصر .. تحيا مصر".



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