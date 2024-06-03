شكرا لقرائتكم خبر عن البيطريين: وعود بإجراء تعيين للأعضاء ضمن الـ120 ألف فرصة عمل من المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنها قد حصلت على وعد بتوفير فرص تعيينات للأطباء البيطريين ضمن الـ120 ألف فرصة عمل التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكده على استمرار بذل جهود بملف التعيينات، فى ظل احتياج الدولة لعدد كبير من الأطباء البيطريين لضمان سلامة الغذاء.

وأشارت النقابة، إلى إجراء محاولات برئاسة مجدى حسن النقيب العام، لمناقشة الأمر خلال دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب، فضلا عن طرحه مع إدارة الحوار الوطني، خاصة أن الوحدات والمنشآت البيطرية أصبحت شبه خالية من الأطباء البيطريين بسبب توقف التعيينات منذ التسعينات، وهو ما يمثل خطورة على سلامة الغذاء والثروة الحيوانية والداجنة وصحة الإنسان.

يذكر أن الدكتور خالد سليم النقيب العام السابق للأطباء البيطريين، كان قد أعلن مخاطبته للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراء تعيينات لعدد 10 آلاف طبيب بيطرى ضمن التعيينات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بواقع 120 ألف من أعضاء المهن الطبية، وقد تلقى ردا من مجلس الوزراء يؤكد أخذ هذا المطلب فى الاعتبار والبدء فى إجراء دراسة للتعيين.