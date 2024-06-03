شكرا لقرائتكم خبر عن غدا مصر تشارك فى اجتماعات مؤتمر بون لتغير المناخ بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مصر فى فعاليات اجتماعات الدورة الـ60 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بدءا من غد حتى 13 يونيو 2024، والتى ستعقد فى مركز المؤتمرات العالمي في مدينة بون بألمانيا.

وأكد مصدر مسؤل فى وزارة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا الاجتماع هام جدا حيث سيبنى على أهم المخرجات لمؤتمرى المناخ الأخيرين وهما مؤتمر cop27، الذى استضافته مصر 2022، ومؤتمر الأطراف «Cop 28» في دبي نهاية 2023، وإعداد القرارات من اجل أعتمادها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «Cop 29» في باكو، أذربيجان، في نوفمبر المقبل.

واضاف المصدر، أنه من المتوقع أيضا مشاركة وحضور حوالى 6000 شخص من المهتمين والمتخصصين فى القضايا البيئية والتى تحتاج لحسم مثل تمويل المناخ، والدفع بخطط العمل الوطنية للمناخ، وكذلك سيتم تقديم تقارير الشفافية الأولى للبلدان في الوقت المناسب، من أجل العمل على خطط التكيف الوطنية، وتسريع العمل المناخي من خلال انتقال عادل، من بين العديد من القضايا.

جدير بالذكر، أن اجتماعات مؤتمر بون للمناخ سيناقش عدة قضايا رئيسية مرتبطة بالعمل المناخي الدولي، منها تمكين المناخ والأطفال والشباب، و التكيف والمرونة، بناء القدرات، تمويل المناخ، تكنولوجيا المناخ، الأنشطة التعاونية وأهداف التنمية المستدامة، التقييم العالمي، وكذلك الابتكار والانتقال العادل، و الطموح والتنفيذ قبل 2020، علوم المناخ، واستخدام الأراضي، المحيطات.