شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد فئات المحاسبة للقاطرات بميناء دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار اللواء أحمد حواش رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط، جاء فيه "يستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 848 لسنة 2020 بشأن تحديد فئات المحاسبة للقاطرات التي تستخدم في عملية تأمين دخول وخروج سفن شحن نترات الأمونيوم، وما شابهها بميناء دمياط، النصوص الآتية :

مادة أولى - تؤدي كل سفينة أجنبية تتداول مادة نترات الأمونيوم وما شابهها بالميناء، مبلغ مقداره 2000 دولار أمريكي ألفا دولار أمريكي) شاملاً المصاريف الإدارية عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك قيمة مقابل عمليات القطر لتأمين عملية دخول ومكوث وخروج السفينة بالميناء ، وتزداد هذه القيمة بنسبة (3) سنويا مادة ثانية - تمنح السفن رافعة العلم المصري تخفيضاً مقداره (50) من القيمة الواردة بالمادة السابقة.

مادة ثالثة - يُحصل مبلغ مقداره 5 جنيهات مصرية (خمسة جنيهات مصرية) عن كل طن، وذلك مقابل إشراف الهيئة على عمليات التأمين للسفينة أثناء مدة مكوثها بالميناء، وتزداد هذه القيمة بنسبة (7) سنويا.

