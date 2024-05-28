شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البنوك: غدا آخر أيام الحجز للوحدات السكنية بمشروعات صندوق التنمية الحضرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية، اجتماعا تنسيقيا مع مسؤولي قطاعى أمناء الاستثمار، والتمويل العقاري، بأحد البنوك، فى ضوء ماتم إعلانه سابقا والخاص بالمشروعات السكنية للنقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال الماليه بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

وتضمن الاجتماع ترتيب آلية الحجز لأعضاء النقابة العامة للوحدات التى سيتم اختيارها من خلالهم بالمشروعات المختلفة، والتابعة لصندوق التنمية الحضارية، مشيرة إلى أنه سيتم غلق باب الحجز في المشروعات التابعة للصندوق خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، على أن يكون أخر أيام الحجز هي أيام 28 و29 من شهر مايو الجارى، علما بأنه سيتم زيادة أسعار الوحدات بهذه المشروعات اعتبارا من أول يونيو وبنسبة تتراوح من20 إلى 30% من السعر الحالى.



كانت قد قالت النقابة العامة بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، برئاسة سولاف درويش، إنه حرصا على تنويع الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة العامة وأسرهم، ومن بينها تقديم مجموعة متميزة من مشروعات الإسكان في محافظات مختلفة كخدمة لأعضاء النقابة العامة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة العامة وصندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء للاستفادة من المشروعات السكنية المقدمة من الصندوق والموجودة في أكثر من محافظة على مستوى الجمهورية والتي تقدم بالتقسيط على خمس سنوات بدون فوائد أو بالتمويل العقاري من خلال أحد البنوك.