الطقس الآن.. "الأرصاد": الحرارة بالقاهرة الكبرى 30 درجة في الظل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجة الحرارة الآن بمحافظات "القاهرة - الجيزة - القليوبية".



وأكدت الهيئة في بيانها، الجمعة، أن الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 30 درجة في الظل.



ووجهت وزارة الصحة تحذيرا لبعض الفئات وطالبتهم بعدم الخروج من المنزل في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت وزارة الصحة، أن ذلك يأتي حفاظًا على صحة هذه الفئات وهم "كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة".



ولفتت إلى أنه حال الحاجة الضرورية للخروج من المنزل يجب تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان، مع استخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش.