"الصحة": هذه الفئات ممنوع خروجها من المنزل في الأجواء الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة تحذيرا لبعض الفئات وطالبتهم بعدم الخروج من المنزل في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت وزارة الصحة، أن ذلك يأتي حفاظًا على صحة هذه الفئات وهم "كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة".

ولفتت إلى أنه حال الحاجة الضرورية للخروج من المنزل يجب تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان، مع استخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة الصغرى والعظمى بالمدن، على النحو التالي:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

بنها: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 26

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 26

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 24

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20 و درجة الحرارة العظمى 32

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25

نخل: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

السويس: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 38

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 38

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 42

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة ودرجة الحرارة العظمى 43

أبو سمبل: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة ودرجة الحرارة العظمى 44