وسائل إعلام إسرائيلية: العدل الدولية تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب فى غزة

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصدر دبلوماسي رفيع، إن محكمة العدل الدولية تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، مستشفى العودة فى جباليا، شمال قطاع غزة، وأجبرت الطواقم الطبية على المغادرة، بعد حصار دام أربعة أيام.

وأفادت مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المستشفى، وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته تجاه غرب مدينة غزة، بعد اعتقال أحدهم.

وأضافت المصادر "تبقى في المستشفى 14 موظفا، برفقة 11 مصابا ومرافقين، رفضوا الإخلاء إلا بحضور سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى".

وأشارت المصادر إلى خروج محافظتي غزة وشمال القطاع عن تقديم الخدمة الصحية بالكامل في ظل الاستهداف الإسرائيلي للمنظومة الصحية، خلال العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.