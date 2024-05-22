شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة الأمريكية تهنئ الزمالك بالكونفدرالية وتتمنى فوز الأهلى: أشعر كأنى صعيدية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفت السفيرة الأمريكية بالقاهرة ، هيرو مصطفى جارج، بتنظيم حفل عيد الاستقلال الامريكي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وقالت إن أول فيلم شاهدته باللغة العربية كان صعيدي في الجامعة الأمريكية.
وقالت باللغة العربية: "باحس أنني صعيدية لأننى من منطقة ريفية في أمريكا لكني الآن في أم الدنيا."
وتقدمت بالتهنئة لفريق الزمالك على فوزه الأخير واعربت عن أملها فوز الأهلى يوم السبت أمام تونس.
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