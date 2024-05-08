ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء 8 مايو الجاري إلى الإثنين 13 مايو 2024.

وقالت الهيئة في بيان، إنه من المنتظر أن يسود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (2: 5) درجة اعتباراً من الأربعاء 08 مايو إلى الجمعة 10 مايو .

طقس الأربعاء..

يسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس الخميس..

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة. أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وجنوب البلاد الجمعة 10 مايو نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

الطقس من السبت إلى الإثنين..