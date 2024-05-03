والدة قتيل الشرابية: "مش عارف أدفن ابني بعد ما كلب شوه جثته وألتهم ذراعه" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

قالت "سماح.أ"، والدة الشاب الذي عُثر على جثته في "مزلقان الفرز" بحي الشرابية بعدما تسبب نهش "كلب" في الكشف عن الجريمة؛ إن آخر اتصال مع ابنها الوحيد "محمد.ج" كان قبل عيد الفطر بيوم وأخبرني أنه مازال يعمل على التوك توك الخاص به ثم سيذهب لشراء ملابس العيد، ثم فوجئت بعدها بغلق هاتفه، حاولت الاتصال به على مدار ساعات دون نتيجة "نزلت من السويس على سكني في القاهرة أدور على ابني في المكان اللي قالي عليه، لقيت واحد لابس الجاكت بتاع محمد ابني وسايق التوكتوك بتاعه ولما سألته على ابني قالي إنه اعطى ابني 200 جنيه مقابل مشوار بالتوكتوك وسوف يردوه إليه".

تضيف الأم لمصراوي؛ "انتظرت لساعات لكن أبني لم يأتي وبحثت عنه لمدة3 أيام متواصلة دون جدوى، وبعدها ذهبت لقسم الشرطة للبحث عنه هناك وعندما لم أعثر عليه حررت محضر بغيابه.. إلى أن جائتني مكالمة هاتفية من رجال المباحث يطلبون مني الحضور لمحاولة التعرف على جثته بعدما عثروا على جثة شاب عند مزلقان الفرز واللي كشفها كلب كان ينبش الزبالة".

تكمل الأم حديثها:" بالفعل ذهبت لكن فوجئت بأن كل ملامحه مشوه وذراعه مبتورة بسبب نهش الكلاب لها طيلة الأيام الماضية، مشيرة إلى أن جثة ابنها مازالت موجودة في ثلاجة الموتى بمشرحة زينهم.. ومش قادرة أدفنه لأن بسبب تشوه معالم الجثة لازم انتظر تحليل الـ dna اللي يثبت أنه ابني".

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بقتل "محمد.ج" 18 عامًا ـ سائق ـ والتخلص من جثته بإلقائها بمقلب قمامة بجوار مزلقان بالشرابية، بعد أن سرقوا "توك توك" بالشرابية.

أمام رجال البحث الجنائي، اعترف المتهمون الـ5 بارتكابهم الجريمة بحق المجني عليه "محمد .ج" بعد أن سرقوا "توك توك" خاص به، وقاموا بإلقاء جثمانه بالقرب من مزلقان الفرز بالشرابية خشية كشف أمرهم ولاذوا بالفرار؛ وفق عبد المنعم المحامي دفاع المجني عليه.

التحريات الأولية أوضحت أن المجني عليه"محمد.ج" تغيب عن أسرته 4 أيام حتى عثر عليه الأهالي جثة هادمة بعدما نهش كلب "ذراع" الضحية في مقلب قمامة.

تعود تفاصيل الجريمة، عندما تلقى رئيس مباحث قسم الشرابية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي مفاده عثورهم على جثة بجوار شريط السكة الحديد بالقرب من "مزلقان الفرز" بدائرة القسم وذلك عقب نهش "كلب" الجثة.

قوة أمنية ترأسها رئيس مباحث القسم، انتقلت إلى محل البلاغ موقع الجريمة و بالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر في حالة تشوه كاملة، ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين مناظرته وتحديد أسباب الوفاة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.