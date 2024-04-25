الجيزة: قطع المياه لمدة 6 ساعات عن هذه المنطقة بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه عن منطقة "أ" بحدائق الأهرام، مساء الجمعة 26 أبريل 2024، لمدة 6 ساعات.

وأضافت "الجيزة"، بحسب بيان الخميس، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ستقوم بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة حدائق الأهرام شارع "18 أ"، لتحسين جودة الخدمة بالقطاع.

وأشارت المحافظة، إلى أن الأمر يستلزم قطع المياه عن منطقة "أ" بحدائق الأهرام، وذلك لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة 12 مساءً يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 27 أبريل 2024؛ لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال؛ لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

ووجه "راشد"، رئيس حي الهرم، بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أية معوقات؛ لسرعة الانتهاء منها.

ونوهت شركة مياه الشرب بمحافظة الجيزة، بأنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

