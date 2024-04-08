أمطار غزيرة تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدا الاثنين يشهد أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، حيث تتأثر البلاد خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع غدًا سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانآ على مناطق من (مطروح-الأسكندرية- البحيرة كفر الشيخ -دمياط )، وتكون الأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من (جنوب الوجه البحرى).

وتابعت الهيئة، تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من ( السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من الفيوم وبنى سويف).

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.