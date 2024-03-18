شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تطورا لقاحا جديدا لحمى الضنك بجرعة واحدة فقط بفاعلية ضد 4 أنواع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع Medical Express، إن لقاح حمى الضنك البرازيلي ذو الجرعة الواحدة يمكن أن يساعد في تغيير المعركة ضد الحمى، يجب أن يكون لقاح حمى الضنك قادراً على الحصول على فعالية عالية ضد الفيروسات الأربعة، وأن يكون آمناً وقادراً، في نهاية المطاف، على المساعدة في احتواء انتشار الفيروس.

وبعبارة أخرى، يجب أن يحفز الحماية ضد ثلاثة فيروسات لحمى الضنك على الأقل، ويفضل ضد جميع فيروسات حمى الضنك الأربعة في نفس الوقت، كما لو كان هناك أربعة لقاحات فى لقاح واحد.

وأضاف الموقع، أن تقديم هذه الإمكانية في وقت أقل، أي بجرعة واحدة، يمكن أن يغير قواعد اللعبة لضمان الحماية الكاملة بسرعة أكبر، وربما وضع حد لتفشي المرض، وحماية أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، موضحا، إن معهد بوتانتان على تطوير لقاح لحمى الضنك منذ أواخر التسعينيات، لقد نشرنا مؤخرًا نتائج المرحلة الأولية الثالثة للقاح المرشح في مجلة نيو إنجلاند الطبية .

وبحقنة واحدة فقط، يوفر حماية جيدة في فئة عمرية مرنة للغاية، من سنتين إلى 60 سنة غير مكتملة، بحسب النتائج المنشورة، كما يتميز أيضًا بإمكانية تطبيقه على أولئك الذين أصيبوا أو لم يصابوا بالفعل بفيروس حمى الضنك .

ولوحظت الحماية في جميع الفئات العمرية، حيث بلغت 90% لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 59 عامًا، و77.8% لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 17 عامًا، و80.1% لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين إلى ستة أعوام، تم إجراء تحليل فعالية المستمنع على مدى عامين مع ما يقل قليلاً عن 17000 متطوع في 16 مركزًا بحثيًا، الدراسة في مرحلتها النهائية وستكتمل في يونيو 2024.

وقال الموقع، إنه ستكون الخطوة التالية هي الانتهاء من الملف بجميع معلومات الدراسة لتقديم طلب التسجيل في وكالة المراقبة الصحية الوطنية البرازيلية (Anvisa) بحلول النصف الثاني من عام 2024.

في الوقت الذي تتقدم فيه حمى الضنك في جميع أنحاء العالم بسبب تغير المناخ، فإن وصول لقاح جديد بجرعة واحدة لمنع الأوبئة والوفيات يمكن أن يكون سلاحا رئيسيا في مكافحة حمى الضنك.

وأوضح الموقع، إن حمى الضنك، الناجمة عن الفيروس الذي ينتقل عن طريق لدغة أنثى بعوضة الزاعجة المصرية، وبدرجة أقل، بعوضة الزاعجة البيضاء، حيث إن حمى الضنك مرض حاد يتميز بشكل رئيسي بارتفاع في درجة الحرارة وآلام في الجسم واحمرار في الجلد.

وأكد، إنه يمكن أن يعاني جزء صغير من أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض من تفاقم المرض في نهاية الأسبوع الأول، هذه الحالات، التي صنفتها منظمة الصحة العالمية على أنها حمى الضنك ذات العلامات التحذيرية وحمى الضنك الوخيمة، هي الأكثر إثارة للقلق، وتؤدي إلى معدلات مراضة ووفيات كبيرة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في جميع أنحاء العالم.

في حالة حمى الضنك مع علامات تحذيرية، بالإضافة إلى الأعراض الكلاسيكية، قد تكون هناك كميات صغيرة من الدم على الأغشية المخاطية، وأورام دموية، وآلام في البطن، والقيء، والجفاف، والأرق، والدوخة، والتعب المفرط والنعاس.

تحدث حمى الضنك الشديدة نتيجة لرد فعل التهابي جهازي أكبر، مما يغير تخثر الدم ويؤدي إلى فقدان السوائل، يمكن أن تشمل العواقب نزيفًا حادًا وانخفاضًا مفاجئًا في ضغط الدم، وهما المسؤولان عن الصدمة المرتبطة بحمى الضنك، السبب الرئيسي للوفاة.

وأضاف الموقع، إن عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد هو عدد قليل مقارنة بإجمالي حالات المرض، ومن بين ثلاثة ملايين حالة إصابة مؤكدة بحمى الضنك في البرازيل في عام 2023، كان 0.1% فقط يعانون من أسوأ أعراض المرض، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ومع ذلك، مع استمرار ارتفاع عدد الحالات في عام 2024 ، فإن هذه النسبة الصغيرة لها تأثير كبير، مع مزيد من الضغط على الخدمات الصحية، سجلت البرازيل أكثر من مليون حالة مشتبه بها وعشرات الوفيات بسبب حمى الضنك في عام 2024 حتى بداية مارس 2024، وفقًا لوزارة الصحة، وهي زيادة كبيرة جدًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويعد هذا الوضع جزءا من زيادة عالمية كبيرة في المرض، الذي سجل بالفعل خمسة ملايين حالة في 129 دولة.

الضحايا الرئيسيين..

قد يجد الأطفال الصغار وكبار السن صعوبة أكبر في التعامل مع الالتهابات الشديدة بسبب مشاكل المناعة، هناك عامل مهم آخر يتعلق بحمى الضنك الشديدة وهو أنه أكثر تواتراً في العدوى الثانية والثالثة، نظرًا لوجود أربعة فيروسات تسبب حمى الضنك في جميع أنحاء العالم، وهي DENV-1 وDENV-2 وDENV-3 وDENV-4، فمن الممكن أن يصاب شخص معين بالعدوى 4 مرات.

إن احتمال ظهور الأعراض الأكثر خطورة في الإصابة الأولى منخفض ولكنه يزيد في الثانية والثالثة، خاصة بين الأشخاص المصابين بأمراض أخرى، ويبدو أن السبب في ذلك هو أن الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم ضد نوع واحد من فيروس حمى الضنك تسهل دخول فيروس حمى الضنك الثاني، الذي لا يتم تحييده بالكامل، يبدو أنها تدخل الخلايا بسهولة أكبر وتتكاثر بسرعة أكبر، تُعرف هذه الآلية باسم "التعزيز المعتمد على الأجسام المضادة"، ومع ارتفاع عدد الحالات، تحتاج هذه الظاهرة إلى اهتمام خاص، ولتجنب هذا الوضع، يفضل الحصول على الحماية ضد جميع أنواع فيروسات حمى الضنك الأربعة.