شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الفول والجبن القريش على السحور تجعلك تشعر بالشبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيوب الجوالدة، المستشار الإقليمى للتغذية بالمكتب الاقليمى لشرق المتوسط، إنه يمكن تناول الحلويات المصنوعة بالمنزل بقليل من الدهون والسكريات ويمكن تناول قطعة من القطايف فقط، وتجنب تناول الكثير منها.

وأكد أنه كلما آخرنا في تناول السحور يكون أفضل، مضيفا أن الفول والجبنة القريش والبيض من البروتينات التي تجعلك تشعر بالشبع لفترات طويلة لعدم الشعور بالجوع طوال فترة الصيام، ويمكن تناول طبق السلطة، مضيفا، إنه يعتبر الشاي الأخضر من أفضل المشروبات الساخنة وهو من أفضل المشروبات لخفض الوزن.

وقال إنه يجب تناول من 8 إلى 12 كوب من الماء بين الفطار والسحور، وهناك بعض الناس تاكل الكثير من الطعام في السحور لذلك لابد من تناول عيش الحبوب الكاملة أو العيش البلدى .

وأضاف، إن المشروبات المفضلة في رمضان هي المشروبات الشعبية مثل الكركدية والعرقسوس والتمر هندى والسوبيا، موضحا، إن العرقسوس والخروب والكركدية مفيد لمرضى الضغط والسكر وحتى الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض مزمنة ولكن بدون وضع سكر عليه لذلك ننصح بتناول هذه المشروبات بدون سكر لأنه بمجرد وضع السكر عليه يكون مشروب غير صحى.

وتابع: من المفضل تحضير هذه المشروبات في المنزل لأن المشروبات التي تباع في الشارع تحتوى على سموم وهى مفيدة بدون سكر واذا كان ولابد فكميات بسيطة من السكر فطعم الدوم والكركدية والتمر هندى والعرقسوس بدون سكر مستساغ، ومقبول لذلك يجب أن نتعود شرب هذه المشروبات المفيدة، وإن كان ولابد فيمكن أن نستخدم العسل الطبيعى.