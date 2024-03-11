شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد غلق نفقى الأزهر خلال شهر رمضان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدلت محافظة القاهرة مواعيد العمل بنفقى الأزهر بداية من اليوم وتستمر طوال شهر رمضان، لتناسب المواطنين خلال الشهر الكريم.

وسيتم مد المواعيد على أن تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل ويتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لأجراء أعمال الصيانة والنظافة عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وسيستمر العمل بالنفقين فيهما دون توقف على مدار 24 ساعة طوال شهر رمضان حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الأجازات الأسبوعية.