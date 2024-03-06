شكرا لقرائتكم خبر عن تغير مفاجئ فى الطقس.. هذه الظواهر الجوية المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الظواهر الجوية المتوقعة تشهد حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تغيرا سريعا فى الأحوال الجوية تتعرض البلاد الثلاثاء لارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على كل الأنحاء الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 26 درجة مئوية طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفى الصباح الباكر تتأثر البلاد بالشبورة خلال الأيام المقبلة

الظواهر الجوية

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