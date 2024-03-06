اعرف المستندات اللازمة للحصول على إعانة نقابة الأطباء عند الوفاة بالكوارث

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، عن مشاركة النقابة لأسرة الأطباء الشباب "الزوجة والأولاد" تحت مسمى مشاركة الكوارث.

وأشارت اللجنة، إلى أن الأوراق المطلوبة للحصول على المشاركة، هي:

1- صورة بطاقة مقدم الطلب، وإثبات القرابة.

2- صورة كارنية الطبيب.

3- صورة بطاقة الطبيب.

4- تقرير طبى أصل موضح به سبب الوفاة الكارثية.

5- صورة شهادة الوفاة.

6- أصل جواب من البنك برقم الحساب "بنك الأهلى أو بنك مصر أو بنك الإسكندرية".

من ناحية أخرى، كانت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء أعلنت عن نشاط الدعم الذى قدمته خلال شهرى يناير الماضى والذى بلغ 295 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور شادى صفوت، عضو مجلس نقابة الأطباء مقرر اللجنة الاجتماعية، أن اللجنة تحرص على تقديم العديد من الخدمات والأنشطة للأطباء، ويأتى دعم الأطباء وأسرهم فى أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية على رأس اهتمامات وأولويات اللجنة الاجتماعية، إلى جانب الأنشطة الأخرى مثل الصالون الثقافى والرحلات الداخلية والمصايف ورحلات الحج والعمرة.

أما عن موارد دعم الأطباء وأسرهم أكد د. شادى صفوت أن الموارد تأتى فى المقام الأول من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة، كما أن تبرعات الأطباء تعتبر من الموارد المهمة أيضا لمواصلة تقديم الدعم للأطباء وأسرهم.

وأعلن صفوت أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهر نوفمبر الماضى دعمًا لأبناء الأطباء فى الدراسة لعدد 39 من أسر الأطباء بمبلغ 134 ألف جنيه، ودعمًا لعلاج 35 طبيبا بمبلغ 141 ألف جنيه، ودعم مشروع العلاج بمبلغ 875 لمستفيد واحد، ودعم كارثى بمبلغ 20000 لعدد 1 مستفيد.