تنويه مهم من "الأوقاف" بشأن مسابقة الأئمة والعمال 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت وزارة الأوقاف، أنه يمكن لكل من تقدم لمسابقتي الأئمة والعمال لعامي 2022 و 2023، التقدم للمسابقة الجديدة التي يبدأ التقدم لها في أول مارس المقبل.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحته على فيسبوك، الجمعة، أن جميع من تقدموا للمسابقة السابقة و لم تعلن نتائجهم، ومن تقدموا في أي مسابقة سابقة ولم يوفقوا يحق لهم التقديم في المسابقة الجديدة.

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع 1000 إمام وخطيب ومدرس بموازنة الوزارة والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية.

ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الشروط والتقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية، اعتباراً من 16 مارس 2024، عبر الرابط التالي.. اضغط هنا