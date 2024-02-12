الصحة العالمية تنشر أحدث تقرير لها عن تفشى الكوليرا بالعالم ‌ ‌ ‌

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، أصبح استمرار وباء الكوليرا واضحًا مع بداية عام 2024، حيث تم الإبلاغ عن 40900 حالة إصابة و775 حالة وفاة فى شهر يناير وحده من 17 دولة عبر أربع مناطق: الإقليم الأفريقى، وإقليم شرق البحر الأبيض المتوسط، وإقليم الأمريكتين، ومنطقة جنوب شرق آسيا.

وقد شهدت زامبيا وزيمبابوى أعلى الزيادات، مما يؤكد التحدى المستمر المتمثل فى السيطرة على الكوليرا وأهمية الجهود المستمرة فى مجال الصحة العامة. وفى عام 2023، تم الإبلاغ عن حالات فى 30 بلداً عبر خمسة أقاليم لمنظمة الصحة العالمية، بما فى ذلك تسعة بلدان سجلت أكثر من 10000 حالة.

وأوضحت المنظمة: لا تزال الاستجابة العالمية للكوليرا تتأثر بالنقص الحاد فى لقاحات الكوليرا الفموية (OCV)، وفى الفترة من يناير/كانون الثانى 2023 إلى يناير 2024، ارتفعت الطلبات العاجلة للحصول على اللقاح الفموى الفموى، حيث طلبت 14 دولة 76 مليون جرعة من اللقاح الفموى، بينما لم تتوفر سوى 38 مليون جرعة خلال تلك الفترة الزمنية. وينتظر المخزون العالمى من اللقاحات تجديده، وسيتم تخصيص كل الإنتاج حتى 8 مارس للطلبات التى تمت الموافقة عليها بالفعل.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عودة ظهور الكوليرا على مستوى العالم كحالة طوارئ من الدرجة الثالثة فى يناير 2023، وهو أعلى مستوى داخلى لحالات الطوارئ. واستناداً إلى عدد حالات التفشى وانتشارها الجغرافى، إلى جانب نقص اللقاحات والموارد الأخرى، تواصل منظمة الصحة العالمية تقييم المخاطر على المستوى العالمى على أنها مرتفعة للغاية ويظل الحدث مصنفاً على أنه حالة طوارئ من الدرجة الثالثة.