نقيب المعلمين يدين العدوان على رفح الفلسطينية ويطالب بمحاسبة الاحتلال

القاهرة - سامية سيد - أدان خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، العدوان الإسرائيلى الوحشى على رفح الفلسطينية وسقوط عدد كبير من الشهداء الفسلطينيين، نتيجة تكثيف الاحتلال الإسرائيلى من عدوانه خلال الساعات الماضية ضد المدنيين فى مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة، كما أدان بالصمت الدولى على تهديد إسرائيل لاستقرار المنطقة.

وأكد نقيب المعلمين أن جميع المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية فى كل ماتراه مناسبا فى التعامل مع الأزمة الحالية، وضد الاستفزاز الإسرائيلى، الذى يهدد استقرار المنطقة بشكل غير مسبوق.

وأوضح خلف الزناتى أن المصريين جميعا على ثقة كاملة فى قدرة القيادة السياسية والجيش المصرى العظيم، فى حماية أمننا القومى وصون كل شبر من ترابنا الوطنى.

ودعا نقيب المعلمين إلى تشكيل تجمع دولى لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلى على الجرائم التى ارتكبتها فى قطاع غزة ورفح الفلسطينية.

وأكد "الزناتى" أن المجازر الجماعية التى تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد الفلسطينيين وخاصة جنوب غزة فى رفح الفلسطينية تشكل إبادة جماعية واضحة ضد كل الأعراف والقوانين الدولية.

مشيرا إلى أن إسرائيل تستهدف المدنيين عمدا، وهو ما يؤكده تزايد أعداد الضحايا المدنيين بشكل مرعب خلال ال 24 ساعة الماضية، وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، وأن الوضع الإنسانى فى غزة فى تدهور مستمر لا يمكن السكوت عنه.

وأشار خلف الزناتى إلى أن الأفعال الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى غزة ورفح الفلسطينية، تسعى بشكل واضح لنزوحهم خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، وهو مالم تسمح به مصر.