شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يستعرض فيلما تسجيليا عن إيصال المساعدات لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض صندوق تحيا مصر فيلما تسجيليا عن جهود الصندوق فى توصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، كما استعراض المساعدات المقدمة للقطاع والتى تضمنت مساعدات غذائية وإنسانية ومستلزمات طبية ومخيمات وغيرها من المساعدات.

جاء ذلك خلال صندوق تحيا مصر اليوم، قوافل مبادرة أبواب الخير لتوفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، جاء ذلك بحضور اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، و تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ورجال الأعمال والشخصيات العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية .

وجاءت المبادرة بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قطاعات التنمية المستدامة بالبنوك والشركات، وأكثر من 100مؤسسة من المؤسسات المجتمع المدني وعلي رأسهم بيت الزكاة والصدقات المصري، وحياة كريمة، الأورمان، مصر الخير، الجمعية الشرعية، وعدد من الجمعيات القاعدية بالمحافظات.