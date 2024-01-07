البابا تواضروس: تهنئة الرئيس السيسى بعيد الميلاد محفوفة بالمشاعر الكبيرة

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القاهرة - سامية سيد - أعرب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن سروره بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأقباط في يوم عيد الميلاد المجيد، قائلا "إن تهنئة الرئيس محفوفة بالمشاعر الكبيرة، ووجوده يملأ قلوبنا فرحة فوق فرحة".

أضاف البابا تواضروس الثاني، في حديث للتليفزيون المصري، اليوم الأحد، أن مصر رمانة الميزان في المنطقة بثقلها التاريخي والحضاري والجغرافي، وتتعامل مع الأزمة الفلسطينية بمنتهى الحكمة والدقة، على خلفية المساعدات التي تقدم لأهالي غزة.

وأكد أن مصر لها دور سياسي على مستوى العالم، في إشارة إلى المشاورات التي تتم بين القيادة السياسية وبين كل المسؤولين في العالم، وتناشد العالم من أجل السلام، معربا عن أمله في تحقيق ذلك على الأرض.

كما أعرب البابا تواضروس عن استعداده لأي عمل مشترك مع الأزهر يساهم في تحقيق السلام على الأرض، داعيا إلى التفكير بطريقة متفائلة وإيجابية.