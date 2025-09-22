رأسمالي مُخاطر: الاقتصادات التقليدية تُستبدل بالإنترنت

تام شمس - الاثنين 22 سبتمبر 2025 09:34 صباحاً - قال بالاجي سرينيفاسان، المدير التنفيذي السابق في بورصة العملات المشفرة Coinbase ومؤلف كتاب The Network State، إن الاقتصادات التقليدية يتم التخلص منها تدريجيًا في الدول المتقدمة لصالح اقتصاد قائم على الإنترنت تهيمن عليه شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية.

وأضاف سرينيفاسان في منشور على منصة X يوم السبت:

"الاقتصاد التقليدي يتم إغلاقه تدريجيًا لصالح الاقتصاد القائم على الإنترنت."

وشارك رسمًا بيانيًا يُظهر التباين في أسعار أسهم "السبعة الكبار" في التكنولوجيا التي تشهد نموًا هائلًا مقارنة ببقية الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 التي بقيت مستقرة نسبيًا منذ عام 2005.

أداء أسهم "السبعة الكبار" مقابل بقية الشركات الـ493 في مؤشر S&P 500. المصدر: بالاجي سرينيفاسان

مؤشر S&P 500 هو معيار أساسي للاقتصاد، ويضم أكبر 500 شركة مدرجة في السوق الأمريكية من حيث القيمة السوقية. وأوضح سرينيفاسان:

"منذ الأزمة المالية في 2008، انتقلت جميع المعاملات وجميع أشكال التواصل إلى الإنترنت. لكننا ما زلنا عند بداية الطريق. الخطوة التالية هي اقتصادات الإنترنت، المجتمعات الرقمية، المدن الافتراضية، وحتى الرئاسات. العالم أصبح إنترنت أولًا (Internet-First)."

تشمل "السبعة الكبار" شركات التكنولوجيا الاستهلاكية العملاقة Apple وMicrosoft، وشركة التجارة الإلكترونية Amazon، وشركة Alphabet (المالكة لـGoogle)، وشركة التواصل الاجتماعي والواقع المعزز Meta Platforms، وشركة تصنيع الرقائق الإلكترونية عالية الأداء Nvidia، بالإضافة إلى شركة السيارات الكهربائية Tesla.

أسهم التكنولوجيا والإنترنت تهيمن على السوق الأمريكية. المصدر: TradingView

سرينيفاسان هو من روّج لمفهوم "الدول الشبكية" (Network States)، وهي مجتمعات موزعة عبر الإنترنت يُتوقع أن تحل محل الدول القومية التقليدية في المستقبل. وستتطلب هذه الدول أموالًا رقمية أصلية للإنترنت على شكل عملات مشفرة، لتشكل تحولًا محوريًا في مسار البشرية، على غرار الانتقال من الاقتصاد الزراعي إلى الصناعي خلال الثورة الصناعية.

قديم يرحل وجديد يقتحم: البلوكشين والذكاء الاصطناعي يقلبان النظام التقليدي

غالبًا ما يكون النظام المالي التقليدي والحكومات بطيئين في تبني التقنيات الجديدة، بل ويكبحون الابتكار أحيانًا.

لكن حاليًا، يدفع المنظمون والمشرعون في الولايات المتحدة نحو البحث والتطوير ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكشين لتحديث النظام المالي.

فقد أصدرت كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بيانًا مشتركًا في سبتمبر لمّح إلى التحول نحو أسواق مالية تعمل على مدار الساعة (24/7) لتواكب قطاع الكريبتو الذي لا يتوقف عن التداول.

كما استعانت الحكومة الأمريكية بمزودي خدمات الأوراكل Pyth Network وChainlink لنشر البيانات الاقتصادية الحكومية على البلوكشين بهدف زيادة الشفافية في الميزانية وتعزيز المساءلة أمام الجمهور.