تويوتا وياماها وBYD تبدأ بقبول عملة Tether في بوليفيا وسط تراجع احتياطات الدولار

تام شمس - الاثنين 22 سبتمبر 2025 08:50 صباحاً - بدأت ثلاث شركات تصنيع سيارات كبرى تويوتا وياماها وBYD بقبول عملة Tether المُرمزة (USDT) في بوليفيا لمواجهة أزمة انهيار احتياطات البلاد من الدولار الأميركي، في خطوة بارزة نحو اعتماد العملات المشفرة في الدولة اللاتينية.

شارك الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، يوم الأحد أن هذه العلامات التجارية تقبل الآن USDT كوسيلة للدفع، بينما أكدت شركة أمن الأصول الرقمية BitGo أول عملية شراء لسيارة تويوتا في بوليفيا باستخدام USDT يوم السبت.

وأظهرت صور نشرها أردوينو صالة عرض سيارات تضع لافتات تروّج لـ USDT كخيار دفع "سهل وسريع وآمن." وقالت BitGo إنها تعاونت مع Tether وتويوتا بوليفيا لمساعدتها على إدارة الحفظ الذاتي وضمان سلاسة المعاملات.

كانت بوليفيا واحدة من آخر الدول اللاتينية الرافضة للعملات المشفرة حتى يونيو 2024، حين رفعت حظرها الطويل وسمحت للبنوك بمعالجة معاملات البيتكوين والعملات المستقرة.

ومن أوائل حالات الاعتماد الكبيرة في مارس، عندما حصلت شركة النفط والغاز الحكومية YPFB على موافقة لقبول المدفوعات بالعملات المشفرة مقابل واردات الوقود لمواجهة أزمة الدولار.

تُظهر بيانات Trading Economics أن احتياطات النقد الأجنبي في بوليفيا هوت بنسبة مذهلة بلغت 98% من 12.7 مليار دولار في يوليو 2014 إلى 171 مليون دولار في أغسطس الماضي.

ولا يزال البوليفيانو العملة الأكثر استخدامًا، لكن المخاوف من تراجع قوته الشرائية دفعت الكثيرين إلى تفضيل البدائل الأكثر استقرارًا مثل الدولار الأميركي أو العملات المستقرة.

حتى أن أكبر بنك في بوليفيا وصف العملات المشفرة بأنها "بديل موثوق وقابل للتطبيق" للعملات الورقية، خلال توقيعه مذكرة تفاهم مع السلفادور في يوليو الماضي لتسريع تبني العملات الرقمية.

في الوقت نفسه، بدأت بعض المتاجر في مطارات بوليفيا بتسعير السلع الأساسية بـ USDT كوسيلة لتجاوز أزمة العملة.

الأعمال البوليفية تعتمد على العملات المستقرة في التجارة الدولية

غابرييل كامبا، رئيس قسم الأصول الرقمية في بنك TowerBank، إن الشركات البوليفية المستوردة بدأت بالفعل باستخدام USDT للتحايل على نقص الدولار، عبر شرائه محليًا أو من خلال حسابات خارجية، ثم تحويله إلى الدولار لسداد المدفوعات للموردين في الخارج.

وأوضح أن بعض المنتجات تُسعّر لاحقًا بالـ USDT، ما يخلق اقتصادًا دائريًا بالعملات المستقرة يحافظ على سير التجارة والعمليات.

مستقبل بوليفيا يُحسم في أكتوبر

ستُجرى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 19 أكتوبر بين رودريغو باز بيريرا من الحزب الديمقراطي المسيحي وخورخي "توتو" كيروغا من تحالف الحرية والديمقراطية.

اقترح باز بيريرا اعتماد تقنية البلوكشين لتعزيز الشفافية في مكافحة الفساد، بينما لا تزال مواقف كيروغا تجاه العملات المشفرة غير واضحة.

وسيتولى الحزب الفائز قيادة بوليفيا بعد نحو عقدين من حكم حركة الاشتراكية، التي تتحمل القسط الأكبر من اللوم في الأزمة الاقتصادية الحالية.