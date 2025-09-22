شبكة Ronin تعلن عن خطة لإعادة شراء ملايين من عملة RON ابتداءً من الأسبوع المقبل

تام شمس - الاثنين 22 سبتمبر 2025 08:50 صباحاً - تعتزم خزينة Ronin Treasury إعادة شراء عملات RON بقيمة تزيد عن 4 ملايين دولار من السوق المفتوحة في محاولة لخفض المعروض المتداول من العملة، وهو ما قد يساهم في رفع أسعارها.

وأعلنت شبكة Ronin، المتخصصة في ألعاب البلوكتشين، يوم الأحد أنها ستبدأ بتحويل جميع ممتلكاتها من إيثريوم (ETH) و USDC إلى RON على مدار شهر كامل ابتداءً من 29 سبتمبر.

ستزيد عمليات إعادة الشراء من رصيد عملات RON في الخزينة وتقلل من كمية العملات المتداولة في السوق. ويوجد حاليًا 693 مليون عملة RON متداولة من أصل مليار عملة إجمالية، مما يمنح المشروع قيمة سوقية تبلغ نحو 355.7 مليون دولار.

وقالت الفريق إن خطة إعادة الشراء ستعمل على "تعزيز الانسجام بين نظامنا البيئي وحاملي التوكنات والمطورين بينما تتطور Ronin لتصبح شبكة من الطبقة الثانية متكاملة"، مضيفًا أن ذلك سيمهد لمزيد من النمو "مع عودة العالم إلى ألعاب الويب 3".

وتبلغ قيمة خزينة Ronin حاليًا حوالي 5.5 ملايين دولار، حيث يمثل أكبر أصولها 896 WETH (إيثريوم مغلف على Ronin) بقيمة تقارب 3.9 ملايين دولار.

المزيد من RON، أقل من ETH

إلى جانب الإيثريوم، تحتوي الخزينة أيضًا على 652,000 USDC (سيتم بيعها كذلك)، و1.2 مليون RON وwrapped RON وعدد من الميم كوينز.

وقد تم جمع هذه الأموال من رسوم خدمات مثل Katana DEX وRonin Market وRonin Name Service على مدار عدة سنوات.

تمثل خطة إعادة الشراء حوالي 1.3% من إجمالي المعروض المتداول من RON، وأكد الفريق أنه لا توجد أي خطط لبيع هذه العملات لاحقًا.

خطط إعادة الشراء الخاصة بخزينة Ronin. المصدر: Ronin Network

عودة Ronin إلى إيثريوم

كانت Ronin قد أعلنت في أغسطس عن عودتها كشبكة من الطبقة الثانية مبنية على Ethereum.

وكانت الشبكة قد انفصلت عن شبكة إيثريوم الرئيسية في عام 2021 بحثًا عن سرعات أعلى ورسوم معاملات أقل لدعم لعبتها Axie Infinity.

لكن الفريق أكد مؤخرًا رغبته في العودة للاستفادة من النمو المتسارع لإيثريوم: "عودة Ronin إلى إيثريوم تقترب. وول ستريت تدخل مجالنا."

جدير بالذكر أن الشبكة شهدت تراجعًا حادًا بعد اختراق جسر Ronin Bridge في مارس 2022، والذي أدى إلى خسارة 600 مليون دولار، وهو أكبر اختراق في تاريخ الكريبتو آنذاك.

كما انخفض إجمالي القيمة المقفلة من حوالي 1.2 مليار دولار في أوائل 2022 إلى نحو 56 مليون دولار حاليًا، وفقًا لبيانات DeFiLlama.

سعر RON يتفاعل

سجل سعر RON قفزة بنسبة 11% ليصل إلى 0.54 دولار يوم الأحد عقب الإعلان، لكنه تراجع لاحقًا إلى 0.51 دولار وقت كتابة التقرير.

ولا يزال RON منخفضًا بأكثر من 88% عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.45 دولار في مارس 2024، وقد ظل يتداول بشكل جانبي خلال الأشهر الستة الماضية.