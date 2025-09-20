مؤسس بينانس ينتقد الوضع الأمني في فرنسا وسط تصاعد استهداف محترفي العملات الرقمية

أعرب “CZ”، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة بينانس، عن تشاؤمه تجاه الأوضاع في فرنسا، معتبرا أن ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي تدهور خلال السنوات الأخيرة.

وأشار “CZ” إلى تزايد عمليات الاختطاف المرتبطة بالعملات الرقمية في البلاد، إضافة إلى الاعتقال المثير للجدل للرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام في أغسطس الماضي.

رغم ذلك، عبّر عن أمله في تحسن الأوضاع في فرنسا، التي وصفها بأنها دولة رائدة داخل الاتحاد الأوروبي.

ويُذكر أن السلطات الفرنسية أطلقت تحقيقا في قضية تتعلق بمنصة بينانس في أوائل عام 2025، بحسب وكالة رويترز.

وشهدت فرنسا خلال هذا العام سلسلة من الحوادث التي استهدفت شخصيات بارزة في قطاع العملات الرقمية، ففي يناير، تعرّض “ديفيد بالاند”، المؤسس المشارك لشركة “Ledger”، للاختطاف من منزله في وسط فرنسا، حيث طالبه الجناة بفدية قدرها 10 مليون يورو، وقاموا ببتر أحد أصابعه قبل أن يتم تحريره على يد القوات الخاصة.

وفي مايو، اختُطف والد أحد أثرياء العملات الرقمية، كما تعرضت ابنة الرئيس التنفيذي لشركة “Paymium”، لمحاولة اختطاف فاشلة أثناء وجودها مع طفلها.

وبحسب السلطات الفرنسية، تم توجيه اتهامات لنحو 25 شخص على صلة بهذه الحوادث، كما تم اعتماد تدابير أمنية جديدة مخصصة لحماية المهنيين العاملين في مجال العملات الرقمية.

