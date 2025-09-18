Maelstrom وAnimoca تدعمان مشروع Bio Protocol لتوحيد الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية والعملات المشفرة

تام شمس - الخميس 18 سبتمبر 2025 08:54 مساءً - حصلت منصة Bio Protocol، المتخصصة في العلوم اللامركزية (DeSci)، على دعم من مستثمرين من بينهم Maelstrom Fund وAnimoca Brands بهدف توسيع إطارها البحثي في التقنيات الحيوية المدمجة بالذكاء الاصطناعي.

وأعلنت Bio Protocol يوم الأربعاء أنها جمعت 6.9 مليون دولار في جولة تمويلية، ما يعكس تنامي الاهتمام بالنهج اللامركزي في اكتشاف الأدوية الذي يدمج الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين ومشاركة المجتمعات.

ووصف آرثر هايز، مؤسس Maelstrom، Bio Protocol بأنها قد تكون "منصة إطلاق تحدد ملامح فئة جديدة" في البحث العلمي. وقال: "إذا نجح الأمر، فلن تكون مجرد منصة إطلاق، بل ميلاد سوق بحثي أصيل قائم على الذكاء الاصطناعي".

كما أشار هايز إلى أن المشروع يفتح الباب أمام فرص بحثية تجدها المجتمعات جذّابة، وليس فقط تلك التي يراها الأكاديميون مثيرة للاهتمام.



تسريع البحث العلمي باستخدام الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة

يمثل DeSci حركة تسعى لاستخدام تقنية البلوكتشين وحوافز العملات المشفرة والحوكمة اللامركزية لإعادة تشكيل كيفية إجراء وتمويل ومشاركة البحث العلمي.

وقالت Bio Protocol إنها تسرّع وتيرة العلم عبر دمج العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي. إذ يضغط نهجها دورة اكتشاف الأدوية باستخدام التمويل والتنسيق القائمين على البلوكتشين.

وبدلاً من الانتظار لسنوات للحصول على منح تقليدية أو إبرام شراكات مع شركات الأدوية، يمكن للباحثين الاستعانة بوكالات ذكاء اصطناعي لامركزية تُعرف باسم BioAgents لتوليد الفرضيات، والتواصل مع محافظ على السلسلة (onchain wallets)، وتوجيه رأس المال المجمّع من المجتمع نحو التجارب.

وسيُسجَّل كل جزء من العملية على البلوكتشين لضمان منح المساهمين التقدير المستحق والحفاظ على سجل غير قابل للتغيير للتقدم البحثي.

كما يستخدم البروتوكول حوافز قائمة على العملات المشفرة لتسريع سير الأبحاث، بما في ذلك الملكية الفكرية المرمّزة، وأنظمة التحصيص (staking)، وبرامج الولاء، بما يحقق مواءمة المصالح بين المستثمرين والباحثين وأفراد المجتمع حول أهداف مشتركة.

معالجة أوجه القصور في البحث الأكاديمي

قال سيمون ديديتش، مؤسس Moonrock Capital وأحد المستثمرين في Bio Protocol، إن حركة DeSci في بداياتها قد "تبدو أحيانًا مثل مزحة أو ميم". لكنه أكد أن Bio Protocol يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في إصلاح النظام الأكاديمي العلمي.

وأضاف: "كوني من خلفية أكاديمية علمية، أعلم جيدًا مدى خلل هذا النظام، إذ يعاني من حوافز غير متوازنة بشكل كبير، ما يؤدي إلى عواقب كارثية على نطاق واسع". وأردف: "هذا المشروع قد يجعل العلم عظيمًا مرة أخرى".

ووضعت الشركة جهودها في إطار حركة DeSci الأوسع، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الجامعات والمنح الحكومية وشركات الأدوية، مع جعل البحث أكثر انفتاحًا أمام المجتمعات والعلماء المستقلين.