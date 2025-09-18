إطلاق أول عملة رقمية مستقرة مرتبطة بالوون الكوري على شبكة "Avalanche"

أعلنت شركة “BDACS”، المزود الكوري لخدمات حفظ الأصول الرقمية، عن إطلاق “KRW1″، أول عملة رقمية مستقرة مدعومة بالكامل بالوون الكوري الجنوبي، على شبكة “Avalanche”.

تضمن “KRW1” تغطية كاملة عبر احتياطي محفوظ لدى بنك “ووري”، مع ربط فوري عبر واجهة برمجة التطبيقات المصرفية لضمان الشفافية وقابلية التحقق.

وأكدت “BDACS” أن المشروع يتجاوز مجرد إصدار عملات، إذ يشمل أنظمة إدارة وإصدار، وتطبيق يتيح التحويلات المباشرة بين المستخدمين.

تهدف الشركة إلى جعل “KRW1” وسيلة دفع واستثمار عالمية، مع خطط لتوسيع استخدامها إلى تطبيقات عامة مثل أنظمة الإغاثة الطارئة، بالإضافة إلى دمجها مع شبكات بلوكشين أخرى واستكشاف التعاون مع عملات رقمية مستقرة تعتمد على الدولار مثل USDT وUSDC.

ورغم أن العملة لا تزال في مرحلة إثبات المفهوم (PoC) وغير متداولة علنا، ترى “BDACS” أن هذه الخطوة ترسخ موقعها كلاعب رئيسي في سوق العملات المستقرة الكوري المتوقع، خاصة مع دعمها المؤسساتي من بنك “ووري” وشركاء دوليين.

