شركة "Bitgo" تطلق خدمات تداول خاضعة للتنظيم الأوروبي من مدينة فرانكفورت

حصلت “Bitgo” على موافقة الجهات التنظيمية في ألمانيا لإطلاق خدمات تداول العملات المشفرة وفق إطار “MiCA”، مما يتيح للمستثمرين المؤسسات الأوروبيين الوصول إلى منصتها للتداول خارج البورصة (OTC) ومنصتها الإلكترونية للتداول الفوري لآلاف الأصول الرقمية والعملات المستقرة.

تجمع المنصة السيولة من صناع السوق والبورصات لتوفير أسعار تنافسية وتنفيذ عالي الجودة.

بعد حصولها على ترخيص “MiCA” في مايو 2025، تُقدم “Bitgo Europe” خدمات الحفظ، الإيداع، النقل والتداول ضمن نظام منظم يضمن حفظ الأصول في مخازن باردة.

ووصفت الشركة هذا الإطلاق بأنه حل مؤسسي متكامل يجمع بين كفاءة رأس المال، الأمن والامتثال التنظيمي.

