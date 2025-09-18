تأجيل جديد من هيئة SEC لصندوق "Truth Social" الخاص بالبيتكوين

أجّلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قرارها بشأن صندوق “Truth Social” المتداول في البورصة (ETF) لعملة البيتكوين، وفتحت باب التعليقات العامة على المقترح، الذي قدّمته بورصة “نيويورك أركا” نيابة عن مجموعة “ترامب” للإعلام والتكنولوجيا “TMTG”.

الصندوق، في حال الموافقة عليه، سيُصنف كصندوق سلع بموجب القاعدة “8.201-E”، ويحتفظ بعملة البيتكوين بشكل مباشر.

وتُعد “Yorkville America Digital” الجهة الراعية، على أن يتم تداول مؤشر الصندوق في بورصة “NYSE Arca”.

كما قدمت “TMTG” مقترحين إضافيين، أحدهما لصندوق يضم سلة من العملات مثل BTC وETH وSOL وXRP، والآخر يركز على BTC وETH فقط.

وتخضع جميعها الآن لمراجعة نشطة، مع تأجيل قرار صناديق البيتكوين والايثيريوم حتى 8 أكتوبر، بينما لم يُؤجل صندوق “Blue Chip” رسميا حتى الآن.

الهيئة تُراجع أكثر من 92 طلب:

هذا التأجيل يُضاف إلى قائمة طويلة من الطلبات المعلقة لدى الهيئة، والتي تجاوزت 92 صندوق في انتظار قرارات من المتوقع إصدارها بعد استكمال إطار الإدراج الجديد.

من بين هذه الصناديق:

منتجات SOL وXRP من “Franklin Templeton” (مؤجلة إلى 14 نوفمبر)، وصندوق “iShares ETH” من “BlackRock” (مجدول لـ30 أكتوبر)، إلى جانب صناديق أخرى من “21Shares” و”WisdomTree” و”Grayscale” و”Bitwise”، أُعيدت جدولتها خلال أكتوبر ونوفمبر.

ويرى محللون، من بينهم “نيت جيراسي”، أن القيادة الجديدة للهيئة قد تُسرّع الموافقات، مع ترجيح إطلاق صناديق العملات البديلة خلال الشهرين المقبلين.

اقرأ أيضا:

ما الذي يمكن توقعه من الاحتياطي الفيدرالي بعد أول خفض للفائدة في 2025؟

شركة Quantexa تُطلق منصة لمكافحة غسيل الأموال في ظل تنامي تبني العملات المستقرة

