شركة Quantexa تُطلق منصة لمكافحة غسيل الأموال في ظل تنامي تبني العملات المستقرة

أطلقت شركة “Quantexa” وهي شركة تحليل البيانات البريطانية، منصة “Cloud AML” لمساعدة البنوك الأمريكية الصغيرة والمتوسطة على مراقبة التدفقات المالية المرتبطة بالعملات المشفرة، خاصة بعد تزايد استخدام العملات المستقرة.

تعتمد المنصة على خدمات مايكروسوفت السحابية، وتهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين دقة الامتثال عبر تقليص المعاملات الخاطئة.

ويأتي الإطلاق بعد تمرير تشريع أمريكي جديد للعملات المستقرة، ما يعزز الحاجة إلى أدوات فعالة لرصد الجرائم المالية.

أشار “كريس باجنال”، من شركة “Quantexa”، إلى أن البنوك تكافح لتتبع مصادر الأموال القادمة من المنصات الرقمية، وأن العملات المستقرة تدفع القطاع نحو تبني نهج أكثر شمولا للمخاطر، مع احتمال تحوّل مزوّدي البنية التحتية إلى نقاط رقابة أساسية.

