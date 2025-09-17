Bitwise تتقدّم بطلب لإطلاق صندوق مؤشرات متداولة جديد للعملات المستقرة وترميز الأصول

تام شمس - الأربعاء 17 سبتمبر 2025 02:57 مساءً - قدمت شركة Bitwise طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق صندوق مؤشرات متداولة جديد (ETF) يحمل اسم "Stablecoin & Tokenization ETF"، مصمم لتتبع مؤشر مقسوم بالتساوي بين شركات مرتبطة بالستيبلكوينز والترميز (tokenization).

وبحسب إيداع يوم الثلاثاء، سيتتبع الصندوق المقترح مؤشرًا يضم شركات من مصدّري العملات المستقرة، ومقدمي البنية التحتية، ومعالجي المدفوعات، ومنصات التداول والتجزئة، إضافةً إلى منتجات استثمارية مشفرة منظمة (ETPs) لديها تعرّض لعملة البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH).

المؤشر سيُعاد موازنته بشكل ربع سنوي، وهو مقسوم إلى شريحتين متساويتين: شريحة الأسهم وشريحة الأصول الرقمية، بحيث تمثل كل منهما نصف الصندوق.

ستركز شريحة الأسهم على الشركات الأكثر ارتباطًا مباشرةً بالستيبلكوينز والترميز، بينما تمنح شريحة الأصول الرقمية تعرّضًا لبنية البلوكشين التحتية التي تدعم هذه القطاعات، بما في ذلك الأوراكلز (blockchain oracles).

وجاء في نشرة الإصدار:

"لكي تكون الأصول مؤهلة للإدراج في شريحة الأصول الرقمية للمؤشر، يجب أن يحدد مزود المؤشر، وفقًا لتقديره الخاص، أن الأصل هو أصل رقمي (Crypto Asset)." وسيُحدد سقف أكبر صندوق ETP في هذه الشريحة عند 22.5%.

وسيواجه الصندوق منافسة من منتجات أخرى مثل صندوق Crypto Income ETF المُرمز (BLOX) التابع لـ Nicholas Wealth، والذي يجمع أيضًا بين الأسهم والتعرض للعملات المشفرة.

تأسست Bitwise عام 2017 في الولايات المتحدة، وهي تدير حاليًا أكثر من 20 صندوقًا مشفرًا مدرجًا في البورصات الأمريكية. وامتنعت الشركة عن التعليق على الطلب الجديد قائلة إنها لا تستطيع مناقشة الطلبات النشطة.

العملات المستقرة والترميز كمواضيع استثمارية رئيسية

منذ إقرار قانون GENIUS في يوليو الماضي، الذي وفّر إطارًا تنظيميًا للعملات المستقرة، أصبح القطاع واحدًا من أبرز السرديات الاستثمارية في سوق الكريبتو.

فقد ارتفع إجمالي سوق العملات المستقرة من 205 مليارات دولار في يناير إلى ما يقرب من 268 مليار دولار في أوائل أغسطس، أي بزيادة قدرها 23% خلال الفترة. وبلغ إجمالي السوق نحو 289.7 مليار دولار يوم الثلاثاء، بحسب بيانات DefiLlama.

القيمة السوقية للعملات المستقرة يوم الثلاثاء. المصدر: ‎DefiLlama‎

كما شهدت الأصول الواقعية المرمّزة (RWAs) مثل السندات أو أدوات الائتمان الصادرة والمتداولة على البلوكشين، نموًا ملحوظًا هذا العام، حيث بلغت قيمتها نحو 76 مليار دولار يوم الجمعة الماضي.

ومثل طفرة العملات المستقرة، جاء نمو الأصول المرمزة مدفوعًا بتحول سياسي حاد في الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة في يناير. وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية، بول أتكينز، في يوليو أن الهيئة باتت ترى الترميز كـ "ابتكار" يستحق الدعم.

التحول المؤيد للكريبتو من جانب الإدارة الأمريكية أطلق موجة من طلبات إنشاء صناديق ETFs، شملت صناديق بيتكوين وإيثريوم التقليدية، إضافة إلى منتجات ألتكوين وصناديق ذات استراتيجيات مختلطة مثل مقترح Bitwise الأخير.

وقد أجّلت هيئة الأوراق المالية والبورصات معظم طلبات صناديق ETFs حتى أكتوبر ونوفمبر لإصدار القرارات النهائية. وإذا تمت الموافقة، فمن المرجح أن يُطلق صندوق Bitwise الجديد في نوفمبر، بحسب المحلل في بلومبرغ إريك بالكاناس.