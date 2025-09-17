Bitwise: قواعد إدراج هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تعزز صناديق الكريبتو المتداولة، لكن دون ضمان تدفق السيولة

تام شمس - الأربعاء 17 سبتمبر 2025 02:57 مساءً - قد يؤدي تبسيط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإجراءات الموافقة على منتجات الاستثمار المتداولة في البورصة (ETPs) المرتبطة بالكريبتو إلى طفرة في الإصدارات الجديدة، لكن ذلك لا يضمن نجاحها، بحسب ما حذّر أحد التنفيذيين في القطاع.

قال مات هوغان، الرئيس التنفيذي للاستثمار فيBitwise، في تقرير يوم الاثنين:

"اعتماد معايير إدراج عامة والذي قد يحدث في أقرب وقت بحلول أكتوبر سيؤدي على الأرجح إلى إطلاق عدد ضخم من منتجات الكريبتو المتداولة في البورصة. هذا منطقي، كما تؤكده أيضًا تجارب صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في الماضي".

لكن هوغان شدّد على أن إطلاق صندوق كريبتو متداول لا يعني بالضرورة تجدد الحماس تجاه العملات المشفرة.

الوجود وحده لا يكفي

قال هوغان: "مجرد وجود صندوق كريبتو متداول لا يضمن تدفقات رأسمالية كبيرة. أنت بحاجة إلى اهتمام جوهري بالأصل الأساسي".

وأضاف: "أتوقع أن الصناديق المبنية على أصول مثل بيتكوين كاش ستجد صعوبة في جذب التدفقات ما لم يستعد الأصل نفسه زخمه".

ومع ذلك، أوضح أن إطلاق صناديق الكريبتو يمكّن هذه المنتجات من الاستفادة فور تحسن الأساسيات، لأنها تجعل من الأسهل على المستثمرين التقليديين تخصيص رأس المال للكريبتو.

بدورها، قالت كاتالين تيتشاوزر، رئيسة الأبحاث في سيغنم، في تصريح لصحيفة Cointelegraph في فبراير:

"هناك هذا الحماس المفرط في السوق بشأن قدوم هذه الصناديق، لكن لا أحد يستطيع تحديد من أين ستأتي هذه الطلبات الجوهرية".

ومن المتوقع أن تنطلق هذا الأسبوع في الولايات المتحدة صناديق متداولة جديدة للعملات البديلة تتبع كلًا من XRP ودوجكوين (DOGE).

وصل مؤشر موسم العملات البديلة إلى أعلى مستوى له خلال 90 يومًا يوم الأحد. المصدر: CoinMarketCap

تدفقات متفاوتة لصناديق الكريبتو

وصل مؤشر موسم العملات البديلة إلى أعلى مستوى له خلال 90 يومًا يوم الأحد، وفق بيانات CoinMarketCap.

أما في 3 يوليو، فقد أنهى أول صندوق سولانا (SOL) للتحصيص يومه الأول بتدفقات بلغت 12 مليون دولار، واصفًا إياها محلل صناديق بلومبرغ جيمس سيفارت بأنها "بداية صحية للتداول".

حاليًا، تراجع الهيئة صناديق الكريبتو الفورية حالةً بحالة، حيث يُطلب من الجهات المصدرة تقديم مقترحات مفصّلة تُظهر أن السوق الأساسية تتمتع بالسيولة الكافية ومقاومة لمحاولات التلاعب، وغيرها من المتطلبات.

آلية جديدة قد تجعل الموافقات شبه مضمونة

قد تستغرق هذه المراجعة ما يصل إلى 240 يومًا دون ضمان الموافقة. لكن وفقًا لهوغان، فإن العملية الجديدة التي تعمل عليها الهيئة ستجعل الطلبات "مضمونة عمليًا" إذا استوفت المعايير المحددة بدقة. وأضاف: "كما أنها سريعة: حيث تتم الموافقة على الطلبات في غضون 75 يومًا أو أقل".

وفي 26 أغسطس، قال محللو بتفينكس إن العملات البديلة قد لا تشهد ارتفاعًا واسع النطاق إلا بعد الموافقة على صناديق كريبتو متداولة تمنح المستثمرين تعرضًا لأصول أعلى في منحنى المخاطرة.