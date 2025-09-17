ناسداك: أسهم GD Culture تهوي بعد صفقة استحواذ على بيتكوين بقيمة 875 مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 17 سبتمبر 2025 02:57 مساءً - تراجعت أسهم شركة GD Culture Group المدرجة في ناسداك بنسبة 28% يوم الثلاثاء بعد إعلانها عن صفقة أسهم للاستحواذ على جميع أصول Pallas Capital Holding، بما في ذلك 7,500 بيتكوين.

وقالت الشركة إنها ستصدر ما يقرب من 39.2 مليون سهم من أسهمها العادية مقابل جميع أصول "بالاس كابيتال"، بما في ذلك بيتكوين بقيمة 875.4 مليون دولار، مشيرة إلى أن الصفقة أُبرمت يوم الأربعاء الماضي.

وقال شياوجيان وانغ، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة، إن الصفقة ستدعم بشكل مباشر خطتها لبناء "احتياطي قوي ومتنوّع من الأصول الرقمية"، مع الاستفادة من القبول المؤسسي المتزايد للبيتكوين كأصل احتياطي ومخزن للقيمة.

تستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي لإنشاء شخصيات افتراضية وتدير أعمال البث المباشر والتجارة الإلكترونية عبر تيك توك. ومن شأن الاستحواذ أن يجعلها رابع عشر أكبر شركة مدرجة في البورصة تحتفظ ببيتكوين، لتنضم إلى موجة الشركات التي تتجه نحو شراء العملات المشفرة.

ارتفع عدد ما يُسمى بشركات خزائن البيتكوين بشكل كبير في 2025، إذ بلغ عدد الشركات المدرجة التي تحتفظ بالأصل أكثر من 190 شركة، مقارنة بأقل من 100 في بداية العام. وقد وصل حجم السوق إلى 112.8 مليار دولار، تهيمن عليه شركة Strategy بقيادة مايكل سايلور بحصة 68%.

لكن الزخم تراجع مؤخرًا مع قلق بعض المستثمرين من أن استراتيجية جمع رأس المال وتحويله إلى بيتكوين وانتظار ارتفاع قيمته قد لا تكون مستدامة.

أسهم GD Culture تهوي

انخفضت أسهم GD Culture Group المُرمز (GDC) بنسبة 28.16% يوم الثلاثاء لتغلق عند 6.99 دولار، وفقًا لبيانات Google Finance. لكنها تعافت قليلًا في التداول بعد الإغلاق لترتفع بنسبة 3.7%.

ويمثل ذلك أكبر انخفاض للشركة في أكثر من 12 شهرًا، لتتراجع قيمتها السوقية إلى 117.4 مليون دولار. كما أن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 97% عن أعلى مستوى تاريخي بلغ 235.80 دولار في 19 فبراير 2021.

تغيّر أسهم GDC يوم الثلاثاء، بما في ذلك التداول بعد الإغلاق. المصدر: Google Finance

عادةً ما يؤدي تخفيف الأسهم إلى ردود فعل سلبية في الأسواق، لأنه يقلل من نسبة ملكية المساهمين الحاليين.

وكانت شركة VanEck قد حذرت في 16 يونيو من أن الشركات التي تموّل مشتريات البيتكوين عبر إصدار الأسهم أو الديون قد تواجه تآكلًا في رأس المال إذا انخفضت أسعار أسهمها، حيث قد لا تكون قيمة حيازاتها من البيتكوين كافية لدعم استثمارات جديدة دون الإضرار بالمساهمين الحاليين.

وقال ماثيو سيغيل، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في VanEck:

"مع لجوء بعض هذه الشركات إلى برامج ضخمة للبيع في السوق المفتوحة (ATM) لشراء بيتكوين، يبرز خطر متزايد: إذا تم تداول الأسهم بالقرب من صافي قيمة الأصول (NAV)، فإن استمرار إصدار الأسهم قد يؤدي إلى التخفيف بدلًا من خلق القيمة."

استراتيجية البيتكوين و"ترمب توكن"

كانت GD Culture قد أعلنت عن استراتيجيتها المتعلقة بخزائن العملات المشفرة في مايو، حيث قالت إنها تخطط لبيع ما يصل إلى 300 مليون دولار من أسهمها العادية للاستثمار في العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين ورمز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرسمي (TRUMP).

وجاء هذا الإعلان بعد أكثر من شهر من تلقي الشركة تحذيرًا من ناسداك بشأن عدم امتثالها، إذ كان إجمالي حقوق المساهمين لديها أقل من الحد الأدنى المطلوب البالغ 2.5 مليون دولار.