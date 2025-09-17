الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يفعّل "التفويض الثالث".. خطوة تهدد الدولار وتدعم صعود العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 17 سبتمبر 2025 01:47 مساءً - الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يُطلق "التفويض الثالث" الذي قد يُغيِّر السياسة النقدية طويلة الأجل إذا ما تم تفعيله، وهو ما قد يكون أخبارًا سيئة للدولار ولكن جيدة للعملات المشفرة.

لطالما اعتُبر أن الاحتياطي الفيدرالي يمتلك تفويضًا مزدوجًا استقرار الأسعار والعمالة القصوى لكن ستيفن ميران، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعضوية مجلس محافظي الفيدرالي، أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى "تفويض ثالث"، ما أثار التكهنات بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك المركزي.

هذا التفويض الثالث هو شرط قانوني مدفون في الوثائق التأسيسية للفيدرالي، ينص على أن البنك المركزي لديه في الواقع ثلاثة أهداف: العمالة القصوى، استقرار الأسعار، ومعدلات فائدة طويلة الأجل معتدلة.

وتبدو إدارة ترامب مستعدة لاستخدام هذا الشرط القانوني المنسي كغطاء لتبرير تدخل أكثر عدوانية في أسواق السندات، سواء من خلال التحكم في منحنى العائد أو توسيع التيسير الكمي وطباعة الأموال، بحسب تقرير نشرته بلومبرغ يوم الثلاثاء.

ينص قانون الاحتياطي الفيدرالي لعام 1913 على وجود تفويض ثالث (مُحدد) يتمثل في الحفاظ على أسعار فائدة طويلة الأجل معتدلة. المصدر: مكتب نشر الحكومة الأمريكية

خفض معدلات الفائدة طويلة الأجل

تم تجاهل هذا الهدف الثالث لعقود، حيث كان يُنظر إليه على أنه نتيجة طبيعية لتحقيق الهدفين الأولين، لكن مسؤولي ترامب يشيرون إليه الآن كغطاء قانوني لسياسات محتملة للتحكم في منحنى العائد، حيث يقوم الفيدرالي بشراء السندات الحكومية لاستهداف معدل فائدة محدد.

ترامب لطالما دعا إلى خفض أسعار الفائدة، واصفًا محافظ الفيدرالي جيروم باول بأنه "بطيء جدً" أو "متأخر جدًا" في خفضها.

وتسعى الإدارة إلى كبح جماح معدلات الفائدة طويلة الأجل بوسائل مختلفة تشمل زيادة إصدار أذون الخزانة، وإعادة شراء السندات، والتيسير الكمي، أو التحكم المباشر في منحنى العائد.

خفض المعدلات طويلة الأجل سيقلل من تكاليف اقتراض الحكومة مع وصول الدين القومي إلى مستوى قياسي يبلغ 37.5 تريليون دولار. كما ترغب الإدارة في تحفيز سوق الإسكان عبر خفض معدلات الرهن العقاري.

تأثير إيجابي على العملات المشفرة

قال كريستيان بوساتيري، مؤسس بروتوكول التشفير Mind Network، يوم الأربعاء إن التفويض الثالث هو "قمع مالي باسم آخر"، مضيفًا أنه "يشبه كثيرًا" سياسة التحكم في منحنى العائد.

وأضاف: "سعر المال أصبح تحت سيطرة أشد لأن التوازن القديم بين رأس المال والعمل، وبين الدين والناتج المحلي الإجمالي، أصبح غير مستقر".

وتابع: "البيتكوين مرشحة لامتصاص رؤوس أموال ضخمة كوسيلة تحوط مفضلة ضد النظام المالي العالمي".

أما آرثر هايز، المؤسس المثير للجدل لبورصة BitMEX، فقال إن هذا التفويض يعد إشارة صعودية للعملات المشفرة، مشيرًا إلى أن التحكم في منحنى العائد قد يدفع سعر البيتكوين إلى مليون دولار.