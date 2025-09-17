رجل أعمال يستثمر في الويب 3 يتبرع بـ400 ألف دولار كريبتو لإنقاذ الأطفال

تام شمس - الأربعاء 17 سبتمبر 2025 01:47 مساءً - تبرع رائد الأعمال والمستثمر في Web3 كارل رونيفيلت، المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "كارل مون"، بأكثر من 400 ألف دولار من العملات المشفرة لصالح منظمة Kids Operating Room المُرمز (KidsOR)، وهي مؤسسة غير ربحية مكرسة لتوفير الرعاية الجراحية للأطفال في المناطق المحرومة.

أقنع رونيفيلت المنظمة بقبول التبرعات بالعملات المشفرة لفتح الباب أمام جيل جديد من المتبرعين حول العالم. وقال غاريث وود، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة KidsOR، في تصريح لكوينتيليغراف إن تبرع رونيفيلت كان بمثابة "تغيير جذري" لهم:

"لم يكن مجرد هدية سخية، بل أظهر لنا أن طرق التمويل الجديدة يمكن أن تجمع مجتمعًا من الناس الذين يريدون استخدام الابتكار لمساعدة الأطفال حول العالم."

وأضاف وود أنهم بدأوا الآن بقبول التبرعات بالعملات المشفرة عبر منصة JustGiving، لتسهيل دعم جهودهم في توفير العمليات الجراحية للأطفال عالميًا.

إحدى غرف العمليات التي أنشأتها منظمة KidsOR. المصدر: KidsOR

تبرع قادر على تغيير حياة آلاف الأطفال

قال رونيفيلت إنه ينظر إلى الثروة التي جناها من العملات المشفرة كمسؤولية لمساعدة الآخرين. وقد موّل تبرعه تجهيز غرفة عمليات وغرفة إنعاش في تنزانيا ومستشفى أطفال في زيمبابوي.

"عندما نجني أموالًا تغير حياتنا، يجب أن نتذكر أنها قد تغير حياة آلاف الأطفال حول العالم أيضًا."

وأوضح أن دافعه الإنساني نابع من تجربة شخصية مع شقيقه الأصغر المصاب بمتلازمة داون، والذي خضع لأكثر من 60 عملية جراحية:

"لو لم يحصل أخي الصغير على الجراحة، لما كان بيننا اليوم."

ودعا مجتمع الكريبتو إلى مساعدة الأطفال الذين يواجهون صعوبات مماثلة ولا يملكون الوصول إلى الرعاية الطبية اللازمة.

KidsOR تعتمد التبرعات بالكريبتو

وفقًا لـ KidsOR، أنشأت المنظمة أكثر من 100 غرفة عمليات للأطفال في 35 دولة منذ عام 2014، مما مكّن من إجراء أكثر من 726 ألف عملية جراحية حتى الآن.

"كل غرفة عمليات نبنيها تُحدث أثرًا هائلًا. ومع مزيد من الدعم، يمكننا الانتقال من مساعدة مئات الآلاف من الأطفال إلى ملايين"، قال وود.

وأضاف أن قبول التبرعات بالعملات المشفرة قد يكون "معقدًا"، لكن تجربة رونيفيلت أثبتت جدواه. وأكد أن شفافية البلوكتشين تسمح للمتبرعين برؤية الأثر المباشر لتبرعاتهم، مما يعزز الثقة والمساءلة والارتباط العاطفي بين المتبرعين والأطفال المستفيدين.

كما أوضح أن قيم الكريبتو والويب 3 تتماشى مع مفهوم المساواة الصحية العالمية، أي أن يحصل كل فرد على حق الوصول إلى الرعاية الطبية.

"اللامركزية والوصول العابر للحدود يمكن أن يفتحا الموارد والفرص للأطفال في كل مكان، والعمل الخيري هو الجسر لتحقيق هذه الرؤية."

تبرعات الكريبتو تتجاوز المليار دولار في 2024

ظاهرة العطاء بالكريبتو ليست جديدة، لكن عام 2024 شهد نموًا ملحوظًا حيث تجاوزت التبرعات مليار دولار مع ازدهار القطاع وسط وضوح تنظيمي أكبر عالميًا.

وأفادت منصة The Giving Block في فبراير أن عدد المؤسسات غير الربحية التي تقبل التبرعات بالعملات المشفرة ارتفع بشكل كبير في 2024، مضيفةً أن أكثر من 70% من أكبر الجمعيات الخيرية الأمريكية بدأت بقبول الكريبتو.