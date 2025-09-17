LMAX تطلق عقود بيتكوين وإيثريوم الدائمة برافعة 100x للعملاء المؤسسيين

- 1/2
تام شمس - الأربعاء 17 سبتمبر 2025 01:47 مساءً - شركة التكنولوجيا المالية LMAX Group، ومقرها لندن، دخلت سوق مشتقات العملات المشفرة ذات الرافعة المالية عبر إطلاق عقود آجلة دائمة مرتبطة ببيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) تستهدف العملاء المؤسسيين.
وأفادت بلومبرغ يوم الأربعاء أن البورصة، التي يبلغ متوسط حجم تداولاتها الفوري أكثر من 40 مليار دولار يوميًا عبر أسواق العملات الأجنبية والأصول الرقمية، أطلقت هذه الخطوة استجابة لطلب عملائها الساعين إلى الحصول على وصول برافعة مالية عالية إلى أسواق العملات المشفرة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ LMAX، ديفيد ميرسر:
"العقود الآجلة الدائمة هيمنت على سوق العملات المشفرة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. عملاؤنا المؤسسيون، ومن بينهم كبرى شركات التداول الخاصة والوسطاء، يبحثون عن هذا النوع من التعرض."
العقود الدائمة هي نوع من المشتقات المالية تعمل مثل العقود الآجلة التقليدية ولكن دون تاريخ انتهاء. عرض LMAX سيسمح برافعة مالية تصل إلى 100 ضعف. تدير الشركة وسطاء فوركس في المملكة المتحدة وأوروبا ونيوزيلندا وموريشيوس، وفقًا لموقعها الإلكتروني.
ولم ترد LMAX على طلب Cointelegraph للتعليق حتى وقت النشر.
العقود الدائمة تهيمن على حجم تداول العملات المشفرة
تشكل العقود الآجلة الدائمة 68% من إجمالي حجم تداول بيتكوين في عام 2025 حتى الآن، ارتفاعًا من 66% العام الماضي، وفقًا لـ Kaiko.
وتستحوذ منصات التداول الكبرى مثل Binance وBybit وOKX على ما يقرب من 70% من الاهتمام المفتوح بهذه المنتجات، مع أحجام تداول يومية تتراوح بين 10 و30 مليار دولار، وتصل في أيام الذروة إلى 80 مليار دولار على Binance وحدها.
وبحسب بيانات CoinMarketCap، فقد بلغت أحجام تداول المشتقات في العقود الدائمة خلال آخر 24 ساعة حوالي 1.39 تريليون دولار، متفوقة بفارق كبير على العقود الآجلة التقليدية التي سجلت 670.61 مليون دولار فقط.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات DefiLlama أن منصات العقود الدائمة اللامركزية عالجت بشكل جماعي 20.5 مليار دولار في حجم تداول يومي، مع إجمالي 30 يومًا تجاوز 683.5 مليار دولار، أي بزيادة أسبوعية قدرها 16.84%. وسجلت منصة Hyperliquid وحدها أكثر من 65 مليار دولار خلال سبعة أيام.
العقود الدائمة تصل إلى الولايات المتحدة
تأتي خطوة LMAX في سوق المشتقات مع تحرك كبرى المنصات الأمريكية لتقديم وصول تجزئة إلى العقود الآجلة الدائمة. فقد بدأت Coinbase في يوليو الماضي بتقديم العقود الدائمة للعملاء الأمريكيين، بينما تخطط CBOE لإطلاق نسختها الخاصة في نوفمبر.
وفي أبريل، أطلقت منصة One Trading الأوروبية عقودًا دائمة متوافقة مع لائحة MiFID II، لكن العرض كان مخصصًا فقط للعملاء المؤسسيين، مع خطط للتوسع لاحقًا ليشمل العملاء الأفراد المؤهلين.
