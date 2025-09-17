الحيتان تعود للحركة: نقل 1000 بيتكوين بعد 12 عامًا وقبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

تام شمس - الأربعاء 17 سبتمبر 2025 01:47 مساءً - استيقظت حيتان البيتكوين بعد 12 عامًا من الخمول، حيث قام أحدها بنقل نحو 1000 بيتكوين (BTC) بقيمة تقارب 116 مليون دولار بالأسعار الحالية، وذلك قبل ساعات من قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات منصة Lookonchain، كان هذا الحوت قد اشترى البيتكوين منذ أكثر من عقد بسعر يقارب 847 دولارًا لكل عملة، أي ما مجموعه 847 ألف دولار في ذلك الوقت، قبل أن يحتفظ بها طوال هذه الفترة وينقلها يوم الأربعاء إلى محافظ جديدة.

وتأتي هذه الخطوة الكبيرة التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، الذي يُعد من أكثر الأحداث الاقتصادية ترقبًا هذا العام، حيث يتوقع أن يشهد أول خفض للفائدة في الولايات المتحدة خلال 2025.

المتداولون يستعدون لتقلبات السوق قبل اجتماع الفيدرالي

أظهرت أداة FedWatch التابعة لـ CME Group أن 96% من المشاركين يتوقعون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، ارتفاعًا من 85% قبل شهر.

وكتب بنجامين كوين، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Into The Cryptoverse، في منشور على منصة X يوم الأربعاء:

"غدًا هو أهم اجتماع للفيدرالي في حياتنا… حتى الاجتماع التالي".

ورغم النظرة الإيجابية، فإن معظم متداولي العملات المشفرة يستعدون لانخفاض قصير الأجل في السوق، حيث أظهرت بيانات CoinAnk أن 57% من حاملي البيتكوين عبر البورصات يتخذون مراكز بيع (Short) مقابل 42% فقط في مراكز شراء (Long).

الصفقات الطويلة مقابل القصيرة في البورصات. المصدر: ‏coinAnk.com

كما انخفضت عقود البيتكوين الآجلة المفتوحة بأكثر من 2 مليار دولار خلال خمسة أيام، ما يشير إلى زيادة تخفيف المخاطر قبل اجتماع الفيدرالي.

بينانس تسجل تدفقات إيجابية للبيتكوين

على الرغم من هذا الحذر، أظهرت بيانات CryptoQuant أن بورصة بينانس شهدت تسعة أيام متتالية من التدفقات الخارجة البنّاءة للبيتكوين، وهو ما وصفته المنصة بأنه كان المحرك الأساسي وراء ارتداد سعر البيتكوين من 108 آلاف دولار إلى أكثر من 115 ألف دولار.

من جانبها، تتوقع بنك أوف أميركا خفضين على الأقل لأسعار الفائدة خلال 2025 (سبتمبر ونوفمبر)، بينما يتوقع اقتصاديون في غولدمان ساكس ثلاث تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس هذا العام.