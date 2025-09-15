بورصة لندن تطلق منصة بلوكتشين لصناديق الاستثمار الخاصة

تام شمس - الاثنين 15 سبتمبر 2025 09:33 مساءً - تحديث 15 سبتمبر، 7:58 صباحًا بالتوقيت العالمي: تم تحديث هذا المقال ليشمل قسمًا إضافيًا حول تعاون LSEG مع مايكروسوفت.

أطلقت مجموعة بورصة لندن (LSEG) منصة بنية تحتية قائمة على تقنية البلوكتشين لصناديق الاستثمار الخاصة، لتصبح أول بورصة عالمية كبرى تستخدم مثل هذا النظام.

المنصة، التي تحمل اسم البنية التحتية للأسواق الرقمية (DMI)، تدعم دورة حياة الأصول الرقمية بالكامل، من الإصدار والترميز وصولًا إلى التسوية بعد التداول. وقد تم تطويرها بالتعاون مع مايكروسوفت وتعمل عبر خدمة Microsoft Azure، بحسب ما أعلنت البورصة يوم الاثنين.

وقالت LSEG إن النظام صُمم لتوفير إمكانية التشغيل البيني بين تقنية السجلات الموزعة (DLT) والأنظمة المالية التقليدية، كجزء من هدفها في أن تصبح أول مجموعة بورصات عالمية تدعم عملاءها عبر "سلسلة التمويل الكاملة."

صناديق الاستثمار الخاصة هي أول فئة أصول يتم إطلاقها عبر المنصة، مع خطط لإضافة فئات أصول أخرى مستقبلًا.

كجزء من الطرح الأولي، ستكون صناديق الاستثمار الخاصة على DMI قابلة للاكتشاف من قبل مستخدمي Workspace، مما يتيح للشركاء العامين التفاعل مع المستثمرين المحترفين عبر هذه المنصات.

وكانت كل من شركة إدارة رأس المال MembersCap وArchax، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها لندن ومنظمة من قبل هيئة السلوك المالي (FCA)، أول عملاء يتم انضمامهم إلى المنصة. وقد نفذت MembersCap أول صفقة على المنصة مع عمل Archax كمرشح لمؤسسة Cardano Foundation.

تعاون مايكروسوفت وLSEG لفتح فرص جديدة للعملاء

قال بيل بوردن، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المالية العالمية في مايكروسوفت، إن التعاون مع LSEG في هذه المنصة الجديدة القائمة على البلوكتشين يمثل "مثالًا قويًا على الابتكار الذي يقود شراكتنا الاستراتيجية."

وأضاف: "معًا، نعيد تشكيل مستقبل التمويل العالمي لتمكين عملائنا من فتح فرص جديدة وتحقيق تغييرات ملموسة."

عمليات الأسواق الخاصة الحالية بحاجة ماسة إلى الابتكار. وتهدف LSEG إلى تحسين وصول المستثمرين إلى أسواق رأس المال وتعزيز السيولة، وفقًا لـ داركو هادجوكوفيتش، رئيس البنية التحتية للأسواق الرقمية في LSEG.

وقال: "نعتزم القيام بذلك من خلال العمل المستمر مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز الكفاءة والاتصال لكل من الأصول الرقمية الأصلية والأصول التقليدية"، مضيفًا أن هناك طلبًا متزايدًا على "بنية تحتية للأسواق المالية قائمة على DLT، متكاملة، ومنظمة من البداية إلى النهاية."

وفي النهاية، تهدف المنصة إلى توفير وصول أوسع للمستثمرين إلى فرص استثمارية في الأسواق الخاصة، والتي كان من الصعب اكتشافها والمشاركة فيها سابقًا.

ويرى خبراء أن الحوافز القائمة على البلوكتشين من عمالقة التمويل التقليدي قد تُسرّع من تقارب التمويل التقليدي مع التمويل اللامركزي (DeFi)، وقد يحدث ذلك أسرع مما يتوقعه الكثيرون، وفقًا لـ نيلي زالتسمان، رئيسة ابتكار مدفوعات البلوكتشين في Kinexys التابعة لـ JPMorgan.

وقالت زالتسمان: "هدفنا دائمًا هو إيجاد أفضل وسيلة للعمل مع البلوكتشين العامة، إذا سمح الإطار التنظيمي"، وذلك خلال حديثها إلى جانب سيرجي نازاروف، الشريك المؤسس لـ Chainlink Labs، في قمة RWA Summit Cannes 2025.

وفي يونيو الماضي، أجرى البنك تجربة لتقنية التسوية المتزامنة مع Chainlink، ما أتاح لودائع JPMorgan القائمة على البلوكتشين تنظيم معاملات عبر سلاسل بلوكتشين مختلفة.