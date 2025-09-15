منصة K9 فاينانس تعرض مكافأة قدرها 23 ألف دولار بعد اختراق جسر Shibarium بقيمة 2.4 مليون دولار

تام شمس - الاثنين 15 سبتمبر 2025 04:38 مساءً - قدّمت منصة التمويل اللامركزي الخاصة بشيبا إينو على شبكة Shibarium من الطبقة الثانية مكافأة قدرها 5 إيثريوم (23 ألف دولار) للمهاجم الذي يقف وراء اختراق الجسر الأخير، داعية إياه لإعادة الأصول المسروقة.

وفي رسالة على السلسلة يوم الاثنين، قالت المنصة إن عرض المكافأة سيظل مفتوحًا لمدة 30 يومًا، مع تحديد مهلة وشرط بأن قيمة المكافأة ستبدأ بالانخفاض بعد سبعة أيام.

وجاء في الرسالة: "التسوية تتم بشكل ذري عند استدعاء recoverKnine(). إذا قمت باستدعاء accept() فلن نتمكن من إلغاء الصفقة. الكود هو القانون. المكافأة متاحة الآن. من فضلك، تصرّف بسرعة."

وفي منشور على منصة X يوم السبت، قال مطوّر شيبا إينو، كاول داهيريا، إنهم تواصلوا بالفعل مع السلطات، لكن الفريق منفتح على التفاوض مع المهاجم.

رسالة K9 فاينانس إلى مهاجم Shibarium. المصدر: Etherscan

جسر Shibarium يخسر نحو 2.4 مليون دولار في الاختراق

أدّى الاختراق يوم السبت إلى استنزاف ما يقارب 2.4 مليون دولار من الأصول الرقمية، بعد أن تمكّن المهاجمون من الوصول إلى مفاتيح توقيع المدققين. وباستخدام قرض فلاش لشراء 4.6 مليون من رموز Bone ShibaSwap المُرمز (BONE)، حصل المهاجم على قوة تدقيق أغلبية ووقّع معاملة خبيثة لنقل الأموال خارج الجسر.

قال داهيريا إنه ردًا على الهجوم، أوقف مطوّرو Shibarium وظائف الرهن وفك الرهن، ونقلوا أموال مدير الرهن إلى محفظة أجهزة خاضعة لتوقيعات متعددة. وأكد أن استعادة أمن الشبكة وحماية أصول المستخدمين تبقى الأولوية القصوى للفريق، مضيفًا أنهم يعملون مع فرق أمنية مثل Hexens وSeal 911 وPeckShield للتحقيق.

شهدت الرموز المرتبطة بنظام شيبا إينو تراجعًا في أسعارها بعد الاختراق؛ إذ انخفض رمز Shiba Inu المُرمز (SHIB) من 0.0000145 دولار يوم السبت إلى 0.0000131 دولار وقت كتابة التقرير، أي بنسبة 7%. كما هبط رمز K9 فاينانس (KNINE) من 0.00000287 دولار إلى 0.00000257 دولار، أي بانخفاض 10%.

وفي الوقت نفسه، تكبد رمز ShibaSwap، BONE، خسارة بنسبة 38% منذ يوم الأحد، متراجعًا من 0.31 دولار إلى 0.19 دولار.

المخطط السعري لـ Shiba Inu خلال 24 ساعة. المصدر: CoinGecko

الشريك المؤسس لـ THORChain يخسر 1.35 مليون دولار بسبب هجوم كوري شمالي

يأتي اختراق Shibarium عقب هجوم آخر أصغر استهدف المحفظة الشخصية للشريك المؤسس لـ THORChain، جون بول ثوربيورنزن (JP Thor). وذكر المحقق على السلسلة زاكXBT يوم الجمعة أن ثوربيورنزن تعرض للاستنزاف بعد عملية احتيال عبر مكالمة على تليغرام.