Polkadot DAO يوافق على تحديد سقف 2.1 مليار توكن من DOT في تحول نحو نموذج اقتصادي جديد

تام شمس - الاثنين 15 سبتمبر 2025 03:33 مساءً - أقرّت منظمة Polkadot اللامركزية المستقلة (DAO) استفتاءً يوافق لأول مرة على وضع سقف صارم لإجمالي المعروض من التوكن الأصلي للشبكة.

وقد حُدد الحد الأقصى للمعروض عند 2.1 مليار توكن Polkadot المُرمز (DOT)، وهو تحول كبير عن النموذج الاقتصادي السابق، الذي كان يقوم على إصدار توكنات جديدة بشكل سنوي غير محدود. ففي ظل النموذج التضخمي السابق، كانت Polkadot تُصدر حوالي 120 مليون توكن DOT سنوياً، دون وجود أي سقف لإجمالي المعروض.

وذكرت Polkadot أن المعروض كان من الممكن أن يتجاوز 3.4 مليار توكن بحلول عام 2040 وفق النموذج القديم. أما الإطار الجديد، فيعتمد على تقليص تدريجي للإصدار كل عامين. وحتى وقت كتابة هذه السطور، بلغ إجمالي المعروض حوالي 1.5 مليار توكن.

ووفقاً لPolkadot، فإن تقليص الإصدار سيتم كل عامين في "يوم باي" (14 مارس). كما شارك المشروع رسماً بيانياً يوضح الفارق بين المعروض وفق النموذج الجديد والقديم. وقد تواصلت كوينتيليغراف مع مؤسسة Web3، الفريق الذي يقف خلف Polkadot، لكنها لم تتلق رداً حتى وقت النشر.

Polkadot تطلق قسم الأسواق المالية

يأتي هذا التغيير بالتزامن مع توسع Polkadot في استهداف المستثمرين المؤسسيين. ففي 19 أغسطس، أعلن المشروع عن إطلاق JPMorgan Capital Group، وهو قسم جديد يهدف إلى ربط شركات وول ستريت ببنيته التحتية البلوكشينية.

ويهدف القسم إلى ربط لاعبي التمويل التقليدي ببنية Polkadot التحتية لمساعدتهم على استكشاف الفرص المرتبطة بالكريبتو في مجالات مثل إدارة الأصول، والخدمات المصرفية، ورأس المال المغامر، والتداول في البورصات والتداول خارج المنصات (OTC).

كما سيعرض حالات استخدام البلوكشين مثل التمويل اللامركزي (DeFi)، والتحصيص (Staking)، وترميز الأصول الواقعية (RWA).

توكن DOT يتراجع 5% بعد الإعلان

رغم أن هذا التغيير قد تكون له آثار طويلة الأمد على سعر توكن Polkadot، إلا أنه لم يُحدث أثراً إيجابياً فورياً. فمنذ الإعلان، انخفض سعر DOT من 4.35 دولار إلى 4.15 دولار، أي بتراجع يقارب 5%.

مخطط سعر DOT خلال 24 ساعة. المصدر: CoinGecko

يُتوقع أن يؤدي تحديد المعروض عند 2.1 مليار إلى تعزيز الندرة طويلة الأجل للتوكن، وتقليص الضغوط التضخمية، ما يجعل قيمته أكثر قابلية للتنبؤ بالنسبة للمستثمرين.