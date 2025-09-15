الخبير الاقتصادي “بيتر شيف” يسخر من حاملي البيتكوين مصرحا: الجميع يبيع الآن!

سخر “بيتر شيف”، الخبير الاقتصادي والشريك المؤسس لشركة “Echelon Wealth Partners”، من أنصار البيتكوين عبر منصة X، مؤكدا أن المستثمرين، سواء من أصحاب الشهية للمخاطرة أو المتحفظين، بدأوا في التخلي عن العملة الرقمية.

In anticipation of inappropriate interest rate cuts, the NASDAQ and S&P hit new record highs and gold hit a new record high, while silver and mining stocks broke out. But while investors bought both risk assets and safe havens, they sold Bitcoin. Does this worry any Bitcoiners? — Peter Schiff (@PeterSchiff) September 15, 2025

وأشار “شيف” إلى أن كلا من الأسهم ولببيتكوين سجّلا مؤخرا مستويات قياسية، إلا أن أداء البيتكوين لم يواكب الزخم القوي للأسواق التقليدية، لا سيما مؤشر ناسداك، الذي بلغ ذروة تاريخية قبيل الخفض المتوقع لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

في المقابل، حافظ الذهب على اتجاه صاعد، متجاوزا 3600 دولار لأول مرة، في حين لا يزال سعر البيتكوين دون ذروته المسجلة في أغسطس عند 124,128 دولارا، بانخفاض يبلغ نحو 6.2%.

وبينما يرى البعض خفض الفائدة تحفيز للسوق، يعتقد “شيف” أن الاحتياطي الفيدرالي يرتكب خطأ فادح، معتبرا أن السياسات الحالية شديدة التساهل، وتتطلب رفع للفائدة وليس خفض، تحسبا لمخاطر التضخم.

اقرأ أيضا:

باكستان تدعو شركات الكريبتو لدخول سوقها الرقمي وسط تحفظات على استراتيجيتها التنظيمية

شركة OKX تستهدف صناديق التقاعد ذاتية الإدارة في أستراليا

