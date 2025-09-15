شركة OKX تستهدف صناديق التقاعد ذاتية الإدارة في أستراليا

أطلقت شركة OKX منصة مخصصة لصناديق التقاعد ذاتية الإدارة (SMSFs) في أستراليا، في خطوة تهدف إلى تسهيل إدراج الأصول الرقمية ضمن محافظ التقاعد، رغم أن العملات المشفرة لا تزال تمثل نسبة ضئيلة من هذا القطاع.

صرحت “كيت كوبر”، الرئيسة التنفيذية لـ OKX أستراليا، إن المنصة طُورت بالتعاون مع خبراء الصناعة وتضم مزايا مثل الحفظ المؤسساتي، التوقيعات المتعددة، وتقارير إثبات الاحتياطي لـ 22 أصل رقمي.

وأشارت إلى أن حيازات العملات المشفرة في SMSFs نمت بحجم سبع مرات منذ عام 2021، لتتراوح حاليا بين 1.7 و1.8 مليار دولار أسترالي.

المنصة الجديدة تستهدف الأمناء الأفراد والشركات، وتقدم خدمات متوافقة مع معايير “AUSTRAC”، بما في ذلك تقارير نهاية العام وفحوصات الامتثال.

ورغم النمو الكبير في تخصيص العملات المشفرة داخل SMSFs بنسبة 746% بين مارس 2020 ومارس 2025، إلا أن هذه الأصول لا تزال تمثل أقل من 0.3% من إجمالي أصول صناديق التقاعد ذاتية الإدارة، وفقا لبيانات هيئة التنظيم الاحترازي الأسترالية.

وأكدت شركة OKX أنها تتوقع انتقال آلاف الصناديق إلى منصتها خلال العامين المقبلين، رغم الطابع المحافظ لهذا النوع من الاستثمار الذي لا يزال يفضل الأسهم والنقد والعقارات.

