ما هو تأثير رموز BRC-20 وصور Ordinal على أداء عقد البيتكوين؟ هل هو تسريع أم إعاقة للشبكة؟

تعرضت شبكة البيتكوين لتحديثات جوهرية في الأشهر الماضية مكنتها من استيعاب رموز BRC-20 لتصبح مثلها مثل الايثيريوم لكن بفعالية وسرعة أقل، كما تم ابتكار صور Ordinal الشبيهة بـNFT على الايثيريوم.

الأن وبعد مرور وقت من استخدام هذه التقنيات يظهر تساؤل في أوساط مجتمع الكريبتو مفاده:

هل رموز BRC-20 وصور Ordinal ساهمت في تحسين وتسريع شبكة البيتكوين، أم العكس؟

للإجابة عن هذا السؤال نستدل بتقرير حديث صدر من “BitMEX Research” والذي سلط الضوء بشكل صريح على التأثير الفني لرموز BRC-20 وصور Ordinal على عملية التحقق في عقود البيتكوين.

ويأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه الشبكة ازدحام متزايد بفعل الاستخدامات غير التقليدية لشبكة البيتكوين.

وفقا للبيانات فإن رموز BRC-20 أكثر عبئا على العقد مقارنة بالصور Ordinal، رغم تشابه استهلاكهما لمساحة التخزين.

فقد بلغ عدد معاملات BRC-20 نحو 92.5 مليون معاملة، مقابل 2.7 مليون فقط للصور، لكن كلا النوعين استهلك نحو 30 جيجابايت.

ومع ذلك، تتسبب معاملات BRC-20 في ضغط أكبر على البنية التحتية للشبكة، تحديدا من خلال توسعة مجموعة UTXO، التي تضاعف حجمها من 84 مليون إلى 169 مليون بين ديسمبر 2022 وسبتمبر 2025، مما يشكل تحدي لمشغلي العقد.

من جهة أخرى، تُظهر الصور Ordinal كثيفة البيانات سلوك تقني مختلف؛ إذ تُخزَّن في جزء غير منفذ من شاهد الجذر الرئيسي، دون الحاجة إلى التحقق من التوقيعات، ما يجعل التحقق منها أسرع نسبيا.

كما أنها لا تضيف إلى مجموعة UTXO، ما يحدّ من تأثيرها طويل المدى على أداء الشبكة.

وأشارت اختبارات “BitMEX” إلى أن الكتل التي تحتوي على كميات كبيرة من البيانات العشوائية مثل الصور Ordinal قد تُسرّع من عملية التحقق بنسبة تصل إلى 11%، وذلك نتيجة انخفاض المتطلبات الحسابية مقارنة بالمعاملات التقليدية.

غير أن ذات التقرير حذر من التسرع في تفسير هذه النتائج كمؤشر إيجابي، إذ إن صور Ordinal كثيفة البيانات تُعيق سعة الكتلة المتاحة للمعاملات المالية الأساسية، وهو ما قد يُقوّض الغرض الأصلي من شبكة البيتكوين.

دراسة أخرى لـ “Glassnode” دعمت هذه الرؤية، إذ أكدت أن رموز Ordinal وBRC-20 لا تُزاحم المعاملات التقليدية، بل تُضيف المزيد من البيانات والرسوم، وهو ما ينعكس على إيرادات المعدنين دون التأثير المباشر على نشاط المستخدمين العاديين.

مع ذلك، شددت BitMEX على أن النتائج الحالية ليست نهائية، نظرا لتأثير عوامل خارجية مثل سرعة الاتصال واختلافات الأجهزة.

كما أوصت بإجراء اختبارات أوسع لتحديد ما إذا كانت المنافع المؤقتة في أداء العقد تستحق التكاليف البنيوية التي قد تفرضها هذه الاستخدامات على المدى الطويل.

اقرأ أيضا:

عوامل يتوقع لها أن تؤثر في سوق العملات المشفرة في قادم الأيام: التفاصيل

كوين بيس تواجه ضغط متزايد مع تصاعد المنافسة في سوق العملات الرقمية

