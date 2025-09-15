عوامل يتوقع لها أن تؤثر في سوق العملات المشفرة في قادم الأيام: التفاصيل

أنهى سوق العملات المشفرة الأسبوع الماضي بأداء قوي للغاية.

حيث عادت القيمة السوقية الإجمالية للسوق لمستوى 4 تريليون دولار.

بعدها تراجع الزخم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تزامن الأداء القوي لسوق الكريبتو مع تسجيل مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% هذا الأسبوع.

هذا ومن المنتظر أن يُعلن الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء القادم عن أول خفض للفائدة خلال عام 2025، في خطوة تعكس تركيزه المتزايد على تباطؤ سوق العمل، بحسب رسالة تحليلية من “كوبيسي”.

Key Events This Week:



1. August Retail Sales data - Tuesday



2. Fed Interest Rate Decision - Wednesday



3. FOMC Press Conference - Wednesday



4. Fed Dot-Plot Projections - Wednesday



5. Philadelphia Fed Manufacturing Index - Thursday



6. Initial Jobless Claims data - Thursday… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 14, 2025

كما سيُصدر يوم الثلاثاء تقرير مبيعات التجزئة لشهر أغسطس، والذي يُعد مؤشر مهم أيضا على اتجاهات الاسواق وثقة المستهلكين.

لكن الحدث الأبرز يبقى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، حيث تُرجّح أسواق العقود الآجلة في CME بنسبة 96.4% خفضا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل 3.6% لاحتمال خفض بمقدار 50 نقطة أساس.

في هذا السياق، أكد الاحتياطي الفيدرالي أن أولويته باتت دعم سوق العمل، في ظل تراجع مخاطر التضخم.

علق “نيك روك”، مدير الأبحاث في شركة “LVRG”، إلى أن العملات الرقمية المشفرة تُظهر مرونة وتحافظ على خصائصها كوسيلة تحوط طويلة الأجل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب وتزايد الضغوط الاقتصادية.

كما أن التوقعات باستمرار السياسات النقدية التيسيرية حتى عام 2026 قد تُطيل من دورة الصعود في سوق العملات المشفرة، بدعم من المخاوف المتزايدة بشأن الركود التضخمي وارتفاع الحاجة إلى بدائل لتخزين القيمة.

في رؤية من زاوية أخرى حذر “أندرو تايلر”، رئيس قسم استخبارات السوق في “J.P. Morgan”، من أن خفض الفائدة قد يُقابل برد فعل سلبي من الأسواق المالية، نتيجة سياسة البيع عند الأخبار مع عودة التركيز على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

