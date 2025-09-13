كوين بيس تطالب بعقوبات على هيئة SEC: التفاصيل

قدّمت شركة كوين بيس طلب رسمي إلى محكمة فيدرالية تطالب فيه بفرض عقوبات على هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بعد اكتشاف حذف دائم لرسائل إلكترونية تعود للرئيس السابق للهيئة “غاري جينسلر”، تغطي فترة حاسمة بين أكتوبر 2022 وسبتمبر 2023.

وتضمّنت تلك المراسلات نقاشات تتعلق بإجراءات تنفيذية مرتبطة بالعملات المشفرة، وتسويات، وانهيار منصة FTX، وهي ملفات تُعدّ بالغة الأهمية في سياق القضايا الجارية بين كوين بيس والهيئة.

اتهام بانتهاك قانون حرية المعلومات:

كوّنت كوين بيس ملفها بدعم من شركة “History Associates”، مؤكدة أن ما قامت به الهيئة يُعد انتهاك واضح لقانون حرية المعلومات (FOIA)، خاصة بعد صدور تقرير عن مكتب المفتش العام لـ SEC، كشف عن إخفاقات ممنهجة في إدارة السجلات والبيانات.

وبحسب الملف، تم حذف مراسلات “جينسلر” بشكل نهائي وفق سياسة صارمة لمسح البيانات من الأجهزة، دون إشعار مسبق أو توثيق مناسب.

وقد وصف “بول جريوال”، كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيس، هذه الإجراءات بأنها انتهاك صارخ للثقة العامة، داعيا إلى تدخل قضائي عاجل لمنع تكرار مثل هذه التصرفات.

كما أشارت كوين بيس إلى أن الهيئة، في الوقت الذي تُحمّل فيه الشركات الخاصة مسؤولية تقصيرها في حفظ السجلات، تمارس بنفسها ازدواجية في المعايير، وتُظهر نمط من التهرب والتأخير في التعامل مع الطلبات الرسمية.

ورفعت الشركة دعوى بموجب قانون حرية المعلومات في يونيو 2024 بعد تجاهل الهيئة طلبات سابقة في يوليو وأغسطس 2023، حيث رفضتها هيئة SEC دون إجراء مراجعة حقيقية للسجلات.

كما أن الهيئة لم تبدأ فعليا بالبحث عن المراسلات المطلوبة إلا في أبريل ويونيو 2025، أي بعد فوات الأوان حيث أن بعض السجلات قد تم إتلافها بالفعل.

